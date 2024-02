“Avengers: The Kang Dynasty” tendrá otro título: los cambios en Marvel para 2024 y 2025

Todos merecen un final feliz. La tercera parte de Deadpool llega este 25 de julio. (Marvel Studios)

No se puede ser exitoso eternamente. Luego de casi 15 años lanzando diversas películas y series (unas más memorables que otras), Marvel Studios está enfrentando un momento de readaptación creativa. Con este movimiento, el estudio liderado por Kevin Feige busca darle la vuelta a la lamentable serie de fracasos que ha estado teniendo en taquilla y crítica, especialmente con sus producciones de 2023 (no por nada Deadpool & Wolverine será su único film en cines este 2024). Así, uno de esos importantes ajustes de tuerca sería nada menos que el cambio de título de Avengers: la dinastía de Kang (Avengers: The Kang Dynasty), película que tiene agendado su estreno para 2026, después del anticipado reboot de Los 4 fantásticos en el UCM.

¿Adiós para siempre, Kang?

Entre los ajustes más relevantes está el que se da tras la salida del actor Jonathan Majors, quien fue hallado culpable de agresión temeraria de tercer grado y acoso en un tribunal de Manhattan después de un incidente doméstico. Majors, que había sido elegido para interpretar el papel de Kang, el villano principal en próximas películas, fue desvinculado de Marvel pocas horas después de su condena. Como resultado, la compañía está reescribiendo partes significativas de otras producciones para minimizar o incluso eliminar por completo al personaje que Majors iba a representar. Este cambio supone una reestructuración importante en la narrativa de las próximas entregas del universo.

De tal manera, tal como señala el reporte de The Hollywood Reporter, Avengers 5 recibirá un nuevo título que no incluirá el nombre del personaje a fin de distanciar la producción de cualquier asociación con Majors. De acuerdo con el mismo informe, esta decisión de reducir la presencia de Kang o eliminarlo por completo no solo es resultado del incidente legal del actor, sino que ya se tenía pensado desde la recepción mixta en cines de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, la cual recaudó 476 millones de dólares, una cifra considerada por debajo de las expectativas del estudio liderado por Kevin Feige.

“Capitán América”, “Agatha” y más cambios en Marvel Studios

Durante los primeros meses del año, el estudio completó regrabaciones para Agatha: Darkhold Diaries en un tiempo récord y contrató a guionistas reconocidos como Eric Pearson y Joanna Calo para pulir los guiones de Los 4 fantásticos y Thunderbolts, respectivamente. Estas medidas coinciden con una estrategia de reorganización en la operación de series televisivas, dando mayor control a los showrunners tras las críticas negativas recibidas por series anteriores como Invasión secreta en Disney+.

Además, Marvel ha ajustado su calendario de lanzamientos en respuesta a los paros laborales de guionistas y actores que finalizaron el año pasado en Hollywood y a la iniciativa de reducir la cantidad de producciones. Asimismo, la empresa también decidió retrasar la película Captain America: New World Order hasta febrero de 2025 para permitir regrabaciones y programó un número limitado de estrenos para 2024 y 2025, que incluyendo Deadpool & Wolverine y las series Echo y Agatha.

Los próximos grandes estrenos de Marvel

A pesar del ambiente desfavorable que rodea al género de superhéroes recientemente y de la incertidumbre que todavía persiste en Marvel, febrero ha representado un mes destacado para la división de Disney. El tráiler de Deadpool & Wolverine mostrado en el Super Bowl alcanzó un récord histórico con 365 millones de visualizaciones en 24 horas. Luego de que The Marvels se convirtiera en la película de menor recaudación en toda la historia de los 33 films del Universo Cinematográfico de Marvel (206 millones de dólares a nivel mundial), no han faltado los fanáticos que creen que la tercera película de Ryan Reynolds será la que salve al estudio este año.

Otra buena noticia llegó el 14 de febrero, Día de San Valentín, en el que se anunció el elenco oficial de la nueva película de Los 4 fantásticos. Así, mediante un póster ambientado en los años 60, el estudio reveló que Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn serían el nuevo cuarteto heroico. Y por si eso no fuese poco, un día después, se presentó el tráiler de X-Men ‘97, una reactivación de la famosa serie animada de los 90, que llegará a Disney+ y tiene más que emocionados a los fans más nostálgicos.