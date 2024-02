El regreso de Pamela Anderson a Hollywood: ¿de qué trata su nueva película?

El último rol estelar de Pamela Anderson fue registrado en la comedia "Tonta y retonta" del 2008. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni) REUTERS

Fue el rostro de la sensualidad en los años noventa gracias a su icónico rol en Baywatch (Guardianes de la bahía). Varias décadas después, Pamela Anderson retorna a la pantalla grande en la película The Last Showgirl, con la dirección de Gia Coppola (Mainstream). Aunque se mantuvo activa en proyectos de televisión de diversa índole, incluyendo un programa de renovación de hogares, la atención sobre la actriz y modelo canadiense ha resurgido desde el 2022 por la publicación de su autobiografía y del documental de Netflix inspirado en dichas memorias.

The Last Showgirl, proyecto que completó su rodaje a finales de enero, es un drama ambientado en Las Vegas y la industria de los cabarets. La trama gira alrededor de una experimentada bailarina de cincuenta años que es sorprendida por la incertidumbre luego de que su show, activo por tres décadas, fuese cancelado repentinamente. Según la premisa de Variety, la protagonista lucha por reinventarse de cara al futuro, mientras intenta reparar la relación con su hija. El tono del largometraje propone mostrar una faceta diferente de Anderson, mientras se exploran temas universales como el paso del tiempo y la maternidad.

Gia Coppola, nieta del director Francis Ford Coppola, debutó con el largometraje "Palo Alto" y presentó el filme "Mainstream" en el Festival de Venecia 2020. (Créditos: REUTERS/Yara Nard) REUTERS

Un elenco de lujo

Junto a Anderson, figuras como Jamie Lee Curtis (Halloween), Dave Bautista (Glass Onion: Un misterio de Knives Out), Brenda Song (La red social), Kiernan Shipka (El mundo oculto de Sabrina) y Billie Lourd complementan este sólido grupo de talentos. Dirigida por Gia Coppola y con un guion de Kate Gersten, The Last Showgirl también cuenta con la producción de Robert Schwartzman y Natalie Farrey, garantizando un equipo detrás de cámaras lleno de experiencia y visión creativa.

Citada por Deadline, la cineasta indicó que siempre había querido realizar una película en Las Vegas. “Estoy muy orgullosa de nuestro reparto y equipo, especialmente de Pamela. No puedo esperar a compartir su arriesgada y sincera interpretación”, enfatizó. El productor Schwartzman también celebró la oportunidad de indagar en un relato de Las Vegas que “rinde homenaje a la icónica Showgirl”, con el ángulo narrativo y el estilo de Gia Coppola.

Jamie Lee Curtis ganó un premio de la Academia como Mejor actriz de reparto. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni) REUTERS

Jamie Lee Curtis se suma al elenco después de haber triunfado en los Premios Oscar 2023 con su rol en Todo en todas partes al mismo tiempo. Respecto a Bautista, hace poco completó su recorrido por la franquicia Guardianes de la Galaxia, en la que interpretó a Drax el Destructor.

Brenda Song, ex estrella de Disney, también vuelve a los films de acción real tras haber dedicado varios años al doblaje de series animadas como Chibiverso, Samurái de ojos azules, entre otras. En caso de Kiernan Shipka, este es uno de sus proyectos en camino tras el estreno de Dulces y sangrientos 16, un slasher lanzado por Prime Video en 2023.

Aunque la producción de The Last Showgirl ya ha concluido, como indicó la directora Coppola en sus redes sociales, los detalles sobre su lanzamiento y su fecha de estreno siguen siendo un misterio.

La reinvención de Pamela Anderson

Pamela Anderson definió una década. Ahora se definirá a sí misma.

“No soy una damisela en apuros. Me puse en situaciones bastante locas y sobreviví”, afirma Anderson en el documental Pamela, una historia de amor. A sus 56 años, la artista compartió abiertamente su viaje personal y profesional con el mundo; sobre todo, el derecho a definirse a sí misma.

Sin huir del paso del tiempo, Anderson ocupó titulares hace poco por su decisión de no usar maquillaje en la Semana de la Moda de París. Asimismo, su enfoque en los últimos años ha virado a la conservación ambiental y al activismo por los derechos de los animales. El mencionado documental, nominado a dos premios Emmy, está disponible en Netflix.