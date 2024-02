Juan Minujín se convierte en Guillermo Coppola en el primer adelanto de la serie biográfica

La serie inspirada en la vida de Guillermo Esteban Coppola, el administrador deportivo que fue mano derecha de Diego Maradona. (Star Plus)

El negocio del fútbol y uno de sus personajes más mediáticos en Argentina inspira la siguiente comedia de Star+. Coppola, el representante, es el nombre de la próxima ficción en manos de Star Original Productions en colaboración con Pampa Films/Gloriamundi Producciones. El proyecto surge a partir de la historia de Guillermo Coppola, quien trabajó por 18 años representando a Diego Armando Maradona. Juan Minujín, destacado rostro de la televisión por El marginal y Dos más dos, toma el rol protagonista.

En la sinopsis se describe al personaje como “el agente de uno de los jugadores de fútbol más famosos del mundo” y se menciona una etapa de “franca decadencia” tras el cénit deportivo de su representado. A lo largo de seis episodios, la serie recorre el intento de Coppola (Minujín) por conciliar su tumultuosa vida privada con un trabajo absorbente en el deporte, marcado por las repercusiones de las acciones de su famoso cliente. Este equilibrio entre la vida personal y las demandas profesionales es uno de los ejes narrativos de peso.

La miniserie trabaja la biografía de Coppola en clave de humor. (Créditos: Star Plus)

Su primer avance oficial, un clip de 30 segundos publicado por Star+, despliega las grandes influencias del empresario; así como un momento en el que estalla la tensión. “¿A Guillermo Coppola le están haciendo una cama?”, exclama con indignación el protagonista.

¿Quiénes actúan en la serie?

El reparto estelar que acompaña a Minujín está formado por Mónica Antonópulos (Muerte en Buenos Aires) como Amalia Gonzáles, Mayte Rodriguez (Malas costumbres) como Sophie, Joaquín Ferreira (Club de cuervos) como Poli Armentano, además de Santiago Bande, Alan Sabbagh, y Yayo Guridi.

Guillermo Coppola colaboró de cerca con la producción, en especial con el departamento de arte y vestuario, para lograr una representación genuina de la época. (Créditos: Star Plus)

Compuesta por seis episodios de 45 minutos, este relato reproduce el espíritu de la década de los noventa. Nostalgia y humor se entrecruzan mientras se explora el vertiginoso mundo en el que se movía el representante. Ariel Winograd es showrunner y dirige esta propuesta coescrita por Emanuel Diez que comenzó a grabarse en 2022.

En una entrevista previa con Infobae, Coppola explicó así la serie y la inclusión o ausencia de determinadas figuras. “Acá los villanos no existen. Es una serie buena onda (...) Hay gente que no quiso estar y tienen todo el derecho a no estar. Sería injusto de mi parte obligar o hacerlo sin autorización. Acá están los que quieren estar”, puntualizó.

Coppola y Maradona

Guillermo Esteban Coppola, nacido el 12 de octubre de 1948 en Buenos Aires, Argentina, es una figura emblemática en el mundo del fútbol latinoamericano, conocido por haber sido el agente y amigo cercano de Diego Maradona. Su carrera comenzó en el ámbito bancario, pero su verdadera pasión lo llevó hacia la administración deportiva, convirtiéndose en el representante de varios jugadores destacados. Claramente, fue su relación con Maradona la que lo catapultó a la fama internacional. A mediados de los ochenta, Coppola decidió dedicarse de lleno a la representación de futbolistas, siendo El Pelusa su cliente más notorio durante 18 años, desde 1985 hasta 2003.

La conexión entre Coppola y Maradona, a pesar de sus altibajos, revela una historia de lealtad y afecto profundo. (Créditos: archivo)

La historia de Coppola y Maradona es una de triunfos y controversias, marcada por un fuerte lazo personal y profesional. Se conocieron gracias a Carlos Randazzo, un exfutbolista, y rápidamente Maradona puso una condición para trabajar juntos: que Coppola no representase a ningún otro jugador. Durante años, viajaron juntos y vivieron momentos de gloria; pero esta cercanía los llevó a enfrentar juntos episodios de excesos y problemas legales. La relación entre ambos tuvo sus altibajos, especialmente marcados por una separación profesional en un contexto de acusaciones mutuas y escándalos, aunque siempre mantuvieron un vínculo difícil de romper.

Coppola, el representante se estrena muy pronto por Star+ Latinoamérica.