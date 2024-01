Dónde ver los Critics Choice Awards 2024, lista de nominados y más

La edición 29 de los Critics Choice Awards se llevará a cabo este domingo 14 de enero. (Créditos: HBO Max)

Tras los Globos de Oro, la temporada de galardones continúa su curso con la anticipada ceremonia de los Critics Choice Awards 2024, una premiación donde el cine y la televisión colindan en una noche de reconocimientos de lo más destacado del año anterior. El evento tendrá lugar este domingo 14 de enero en The Barker Hangar en Santa Mónica, Estados Unidos, y será conducido por Chelsea Handler, quién repite como maestra de ceremonias por segundo año consecutivo. El streaming se une a la cobertura, con una plataforma realizando la emisión en vivo para el público de Latinoamérica.

“Barbie” lidera por encima de “Oppenheimer” y “Pobres criaturas”

La lista de homenajeados de la noche está encabezada por Barbie, la película dirigida por Greta Gerwig, que ha establecido un nuevo récord en la historia de estos premios con 18 nominaciones. “Vivir en Barbie Land significa ser alguien perfecto que está en un lugar perfecto. A menos que te dé una crisis existencial o seas un Ken”, sostiene la sinopsis oficial de este film ya disponible en HBO Max. Le siguen en la competencia por el galardón principal Oppenheimer de Christopher Nolan y Pobres criaturas (Poor Things) de Yorgos Lanthimos, ambos con 13 nominaciones, ocupando un empate en el segundo lugar. La obra más reciente de Nolan “es un thriller épico rodado en IMAX que sumerge al público en la enigmática paradoja de un hombre que debe arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo. La película está basada en el libro Prometeo americano, de Kai Bird y el difunto Martin J. Sherwin”, detalla Universal Pictures.

La comediante de stand-up Chelsea Handler estará al frente de la ceremonia por segunda vez. (Créditos: HBO Max)

En el ámbito de la televisión, The Morning Show establece su liderazgo con seis nominaciones, reafirmando su relevancia en la pantalla chica. La ceremonia presenta una diversidad de artistas que incluyen desde consagrados hasta sorpresas y nuevas promesas.

¿Quiénes son los nominados?

En total, son 21 categorías, además de una reconocimiento, que contaron con la votación de los casi 500 miembros que componen el Broadcast Film Critics Association (BFCA). En la sección más esperada de la noche, se encuentra la categoría a Mejor película, donde se incluyen las mencionadas Barbie, Oppenheimer y Pobres criaturas, además de American Fiction, El color púrpura, The Holdovers (Los que se quedan), Maestro, Past Lives y la polémica Saltburn.

Las películas "Barbie", "Oppenheimer" y "Pobres criaturas" acumular el mayor número de nominaciones en los Critics Choice Awards 2024. (Créditos: Warner Bros. Pictures/Universal Pictures/Element Pictures)

Entre los actores que podrían llevarse una estatuilla se halla Bradley Cooper, quien podría también ser honrado con un un reconocimiento como Mejor director por su doble función en la biopic de Leonard Bernstein. Leonardo DiCaprio, Cillian Murphy Margot Robbie, Emma Stone y Lily Gladstone compiten a Mejor actor en la categoría de sus respectivos géneros.

Por otro lado, en los títulos destacados de la pantalla chica destaca con cuatro nominaciones The Morning Show, siendo la principal la disputa a Mejor serie dramática que mantiene junto a The Crown, The Last of Us, Succession y otras.

La serie de HBO "Succesion", que concluyó en 2023, espera volver a levantar una estatuilla tras su triunfo en los recientes Globos de Oro. (Créditos: HBO Max)

Otras categorías esperadas son Mejor guion original, Mejor fotografía, Mejor edición, Mejores efectos visuales, Mejor película animada, entre otros. Con este evento, las predicciones y expectativas de la audiencia y la industria se pondrán a prueba al revelarse los ganadores en una noche que ya se anticipa inolvidable.

¿Dónde ver los Critics Choice Awards en vivo?

Para aquellos interesados en sintonizar los premios, la transmisión en vivo de los Critics Choice Awards 2024 será a través del canal TNT el domingo 14 de enero. Alternativamente, HBO Max ofrecerá la posibilidad de disfrutar la gala en el mismo horario por medio de su servicio de streaming.

La película de Bayona, "La sociedad de la nieve", destaca por ser una de las grandes nominadas a Mejor película de habla no inglesa en los Critics Choice Awards 2024. (Créditos: Netflix)

Horarios por país para ver los Critics Choice Awards

México, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 7:00 p.m.

Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 9:00 p.m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 10:00 p.m.