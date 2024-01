Las claves de “El niño y la garza”: 5 datos de la nueva película de Hayao Miyazaki

Un joven llamado Mahito, que busca a su madre, se aventura en un mundo compartido por los vivos y los muertos. Allí, la muerte llega a su fin y la vida encuentra un nuevo comienzo. Una fantasía semiautobiográfica sobre la vida, la muerte y la creación, en homenaje a la amistad, de la mente de Hayao Miyazaki. (Studio Ghibli)

El niño y la garza (The Boy and the Heron) emerge como un viaje introspectivo en la filmografía de Hayao Miyazaki, presentando un escenario donde la inocencia se encuentra con la pérdida. Al centrarse en la experiencia de un joven que enfrenta la muerte de su madre, el maestro de la animación traslada al espectador a la época de la Segunda Guerra Mundial en Japón, desplegando una narrativa que trasciende el ámbito infantil y se adentra en terrenos filosóficos y existenciales.

La meticulosa producción de la película refleja la dedicación de Miyazaki al arte tradicional, quien ha tardado en culminar este título más de lo que estaba acostumbrado con sus anteriores filmes. El largometraje de Studio Ghibli continúa llegando a varios países más allá del continente asiático con su reciente estreno en algunos países de Latinoamérica. Por ello, aquí te dejamos algunos datos curiosos de esta ficción.

"El niño y la garza" cuenta una historia que no es enteramente para un público infantil. (Créditos: Studio Ghibli)

No es enteramente para niños

En El niño y la garza, Miyazaki presenta una narrativa donde Mahito, tras perder a su madre, se muda a una comunidad rural durante la Segunda Guerra Mundial para vivir con su padre y madrastra. La película explora temas profundos como el duelo y la conexión humana, llevando al protagonista en un viaje introspectivo guiado por una garza mágica. A pesar de su atractivo visual para el público infantil, la obra plantea cuestionamientos filosóficos, distanciándose del tono habitualmente ligero de las historias dirigidas a niños.

El tiempo que tardó hacerse “El niño y la garza”

Miyazaki ha dedicado siete años al desarrollo de El niño y la Garza, iniciado en 2016. La película, creada de manera tradicional, cuadro por cuadro, destaca la filosofía de Miyazaki de que “la herramienta de un animador es el lápiz.” A diferencia de producciones anteriores de Studio Ghibli, este proyecto requirió mayor personal y un tiempo prolongado. Como dato, Miyazaki reveló que, a pesar de contar con 60 animadores, solo producían un aproximado de un minuto de animación al mes. A modo de comparación, en la creación de “Mi vecino Totoro,” realizado con ocho animadores, se completó en ocho meses.

"El niño y la garza" es la película de Hayao Miyazaki que más ha tardado en realizarse. (Créditos: Studio Ghibli)

El libro en el que está basado la película

Miyazaki no es ajeno a otras obras para inspirar las suyas. Para El niño y la garza, Hayao se basó en Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka (¿Cómo vives?), novela de Yoshino Genzaburō publicada en 1937. El libro cuenta la historia de un adolescente llamado Honda Jun’ichi, que a sus 15 años y en plena etapa escolar busca abrirse paso en el mundo y ganarse un lugar mientras va creciendo. De hecho, el relato fue adaptado al manga en 2017 por Shoichi Haga y se publicó bajo el sello Magazine House.

Es la última película de Hayao Miyazaki... supuestamente

Los verdaderos fanáticos de Studio Ghibli saben que el retiro de Hayao Miyazaki ha estado en duda desde hace años. El director, de 83 años, anunció que diría adiós al estudio por primera vez tras el estreno de La princesa Mononoke en 1997. La segunda fue en el 2001 con el lanzamiento de El viaje de Chihiro, situación que se repitió en 2013, cuando se estrenó Se levanta el viento. Y como era de esperarse, la última vez que el animador volvió a decir que se jubilaría fue precisamente en el marco del estreno de El niño y la garza, por lo que nadie está seguro si esta ha sido su última película o no.

Hayao Miyazaki explora las complicaciones del duelo en su nueva película. (Créditos: Studio Ghibli)

Una película de escasa publicidad

Otras de las curiosidades del film es que Hayao no ha querido publicitarla como se suele hacer habitualmente. Antes de su lanzamiento inicial en Japón, lo único que existía de la película era un póster que se podría apreciar por las calles. No hubo un tráiler o sinopsis ni nada parecido sino hasta su estreno en países fuera del continente asiático.

“El niño y la garza”: fechas de estreno por país

México: 28 de diciembre

Centroamérica: 4 de enero

Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay: 11 de enero

Ecuador, Colombia: 25 de enero

Brasil, República Dominicana, Venezuela: fecha aún por anunciar