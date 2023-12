La taquilla estadounidense se rinde ante Hayao Miyazaki y su nueva obra maestra

Un joven llamado Mahito, que busca a su madre, se aventura en un mundo compartido por los vivos y los muertos. Allí, la muerte llega a su fin y la vida encuentra un nuevo comienzo. Una fantasía semiautobiográfica sobre la vida, la muerte y la creación, en homenaje a la amistad, de la mente de Hayao Miyazaki. (Studio Ghibli)

A sus 82 años, Hayao Miyazaki es —sin ninguna duda— el director más importante del cine animado japonés. Luego de una década de inactividad, su más reciente filme The Boy and the Heron consolida su legado fuera de su país natal con un significativo hito tras estrenarse en salas estadounidenses y canadienses. Al recaudar 12,8 millones de dólares, El niño y la garza (su título en español) se convierte en el primer anime en la historia que encabeza la taquilla de dicha región.

El largometraje, que también fue un éxito absoluto en Japón, se suma a los aclamados títulos El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke o El castillo ambulante en la respetada filmografía del cineasta fundador de Studio Ghibli. La propuesta visual de Miyazaki conserva su belleza estética y se conjuga con una historia profundamente reflexiva, una característica inmutable en sus proyectos.

La película estuvo en producción por más de siete años y marca el retorno del famoso cineasta japonés. (Studio Ghibli)

Un viaje fantástico y emotivo

El niño y la garza es una obra semibiográfica que narra la historia de Mahito, un joven que emprende una búsqueda desesperada para hallar a su madre en un mundo donde la línea entre la vida y la muerte es difusa. La película se inspira en la novela de 1937 “¿Cómo vives?” de Genzaburo Yoshino, aunque no es una adaptación directa, sino más bien una reflexión que se construye a partir de la propia vida del director, quien dedicó el resultado final a su nieto.

La sinopsis oficial ubica la trama en la Segunda Guerra Mundial. “Mahito Maki perdió a su madre en el incendio de un hospital, por lo que él y sus padres se mudan de Tokio al campo, al lugar en el que nació su madre. Mientras el hombre rehace su vida con otra mujer, Mahito lucha con los sentimientos encontrados. Así, es guiado por una espeluznante garza que le asegura volver a ver al ser amado que extraña tanto”.

"The Boy and the Heron" recaudó 85 millones de dólares en el mercado internacional antes de su estreno en los Estados Unidos. (Studio Ghibli)

El elenco de voces en la versión doblada al inglés incluye a actores de renombre como Christian Bale, Gemma Chan, Willem Dafoe, Robert Pattinson y Florence Pugh; equipo que ha salido airoso del reto de trasladar el brillante carácter de los intérpretes japoneses. La versión original cobra vida con las voces de Soma Santoki, Masaki Suda, Ko Shibasaki, Aimyon, Yoshino Kimura y Takuya Kimura.

La dirección y el guion de la película son acreditados a Hayao Miyazaki; quien colabora con Takeshi Honda (Ponyo y el secreto de la sirenita) como director de animación y diseñador de personajes. La música de Joe Hisaishi (El viaje de Chihiro) también está presente en el largometraje.

El niño y la garza se estrenará en cines el 28 de diciembre en México, y el 11 de enero en Perú, Chile y Argentina.