La razón por la que esta película de “Sex and the City” dividió a los seguidores de la serie

Es innegable que Sex and the City fue una producción adelantada a su tiempo que cumplió con escandalizar a la mojigata audiencia televisiva por su representación de la independencia y liberación sexual de la mujer. Estrenada en 1998 y protagonizada por Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon y Kristin Davis, a lo largo de sus temporadas problematizó las contradicciones entre el romance y el empoderamiento, aunque es durante su salto a la gran pantalla en 2008, que experimentó un retroceso significativo para sus personajes. Pese a todo, resulta una película confortable para sus fanáticos, y prueba de ello es que actualmente lidera lo más visto en la plataforma HBO Max.

El filme, dirigido por Michael Patrick King, continuó la historia de Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda. Su recibimiento estuvo envuelto de críticas negativas del periodismo especializado, aunque logró un notable éxito de taquilla, recaudando más de 415 millones de dólares a nivel mundial y recibiendo una puntuación de 77% por parte de los usuarios de Rotten Tomatoes.

El legado de Sex and the City

Algunas problemáticas representaciones de estereotipos culturales y las dinámicas de las relaciones, especialmente entre Carrie y Mr. Big, fue etiquetada como “tóxica” y contradictoria al mensaje de fortaleza femenina promovida por el programa original. “Finalmente traicionaron la idea de que las mujeres, en última instancia, no necesitan el matrimonio para encontrar la felicidad”, dijo el productor de la serie, Darren Star, en una pasada entrevista con The List. A pesar de ello, resonó con los seguidores por su dramatismo y consecuencias emocionales.

Su secuela en 2010, Sex and the City 2, siguió la misma línea de éxito comercial, aunque con una acogida aún menos favorable. Un tercer filme fue considerado pero nunca se materializó debido a las disputas económicas con Cattrall, dando lugar en su lugar a la serie secuela And Just Like That, que se lanzó en 2021 y actualmente se prepara para una tercera temporada.

A más de 15 años de su lanzamiento, el título sigue siendo un fenómeno de culto, demostrando la fidelidad que continúa generando entre sus fanáticos. Su legado incluye conversaciones sobre sexualidad, roles de género, y la búsqueda de una identidad propia en un mundo en constante cambio.

Sinopsis y dónde ver la película de “Sex and the City”

Según su sinopsis oficial: “La película promete contestar a todas las preguntas pendientes: ¿Carrie y Mr.Big finalmente decidirán contraer matrimonio? ¿Podrá Samantha sentirse realmente satisfecha con un sólo hombre? ¿Conseguirá Charlotte quedar embarazada alguna vez? ¿serán Miranda y Steve realmente felices para siempre? Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), la columnista más deslumbrante del “New York Star”, vuelve con su famoso ingenio totalmente intacto y más agudo que nunca para narrarnos su propia historia. Por su parte, Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) y Miranda (Cynthia Nixon) continúan viviendo al límite compaginando trabajo e intensas relaciones, mientras descubren los secretos de la maternidad, el matrimonio y los lujos de Manhattan. Para quienes aún no las conozcan”.

Puedes encontrar las películas y serie de Sex and the City, así como su posterior secuela And Just Like That..., en la plataforma de HBO Max.