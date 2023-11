“Scott Pilgrim” en versión animada llegó a Netflix

Los cómics, que dieron inspiración a la película de 2010, ahora son convertidos en una serie animada. (Netflix)

Scott Pilgrim da el salto (Scott Pilgrim Takes Off, 2023) es la versión animé de la película con los mismos personajes estrenada trece años atrás. Se trata de ocho episodios de media hora que parten exactamente de la misma historia para tomar luego en una dirección completamente nueva, lo que la convierte en una especie de remake con tonos de multiverso y al mismo tiempo un reboot usando los mismos personajes, que a pesar de estar animados, tienen las voces de los actores de la película.

Te puede interesar: Las mejores series adaptaciones de 2023

Cuando en el año 2010 se estrenó Scott Pilgrim vs the World, su condición de película de culto se advirtió al instante. La forma en la que estaba filmada, sus personajes, el ritmo veloz y su libertad narrativa la convirtieron en una película única, verdaderamente diferente, incluso adelantada a su época. Su elenco era asombroso y muchos de los que participaron del largometraje no eran todavía las estrellas que fueron después. La dirección estaba a cargo de un realizador de culto, Edgar Wright, el mismo de Shaun of the Dead (2004) y Hot Fuzz (2007). La adaptación del cómic de Bryan Lee O’Malley quedó a cargo del propio Wright (también productor) y Michael Bacall.

La adaptación animada de "Scott Pilgrim" ofrece ocho episodios, cada uno explorando nuevas direcciones en un universo familiar. (Créditos: Netflix)

Scott Pilgrim (Michael Cera) es un joven de veintipico de años que vive en Toronto, Canadá, y tiene una banda de rock independiente. Vive en la casa de su amigo Wallace Wells (Kieran Culkin) Sueña con una chica ideal hasta que un día le aparece en la vida real, Ramona Flowers (Mary Elizabeth Winstead). El enamoramiento trastoca toda su vida pero lo que Scott Pilgrim no espera es encontrarse con un desafío: las ex parejas de Ramona Flowers, a las que deberá enfrentarse. No es una metáfora, aunque en el fondo lo sea, sino que debe combatir contra ellos. Así empieza la serie, igual a como empezaba la película.

Te puede interesar: Un nuevo episodio de “South Park” que cuestiona con ferocidad el cine actual

Edgar Wright siempre expresó su deseo de no alejarse de este proyecto, ya que todo el elenco se mantuvo en contacto porque la felicidad del rodaje los había convertido, a diferencia de lo que suele ocurrir, en una verdadera familia. Tuvieron proyectos y alguna reunión, pero con esta serie animada el regreso finalmente se concretó. Edgar Wright es el productor ejecutivo de estos ocho episodios y el elenco regresa para poner sus voces. No sólo está el elenco original, sino que además hay voces especiales, entre las cuales hay que descubrir la de los dos actores favoritos de Edgar Wright: Simon Pegg y Nick Frost, los protagonistas de la trilogía de Cornetto ya mencionada anteriormente.

Edgar Wright, director de culto, regresa como productor ejecutivo, manteniendo la esencia original de "Scott Pilgrim". (Créditos: Netflix)

El origen de todo esto es una saga de seis novelas gráficas creadas por el historietista canadiense Bryan Lee O´Malley entre el año 2004 y el año 2010. Por supuesto que esta producción animada se parece mucho más a esas novelas, por razones obvias. Gran mérito tuvo la película en convertir en actores de carne y hueso a esos grandes personajes de historieta. Ahora la ficción los vuelve a tener dibujados, explotando al máximo las posibilidades del género. Cada episodio es más original y divertido que el anterior, todo posee una libertad no tan fácil de encontrar y los ocho episodios parecen pocos si se tiene en cuenta lo mucho que se disfruta cada momento. Sin duda este regreso de los personajes ha valido la pena y se ha puesto lo mejor para que todo salga bien. Talentos de Estados Unidos, Japón y Canadá unieron su capacidad para realizar una serie que parece japonesa y americana al mismo tiempo.

Te puede interesar: Llegó a Netflix una de las mejores películas del cine argentino contemporáneo

Y como ya fue mencionado, el elenco de la película regresa, lo que le otorga a todo una familiaridad extra, además de lo espectacular que es tener actores tan importantes. Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Satya Bhabha, Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Brie Larson, Alison Pill, Aubrey Plaza, Brandon Routh, Jason Schwartzman, Johnny Simmons, Mark Webber, Mae Whitman y Ellen Wong, además de un par de sorpresas más. El mundo de Scott Pilgrim, que también incluye un videojuego, parece tener mucho para ofrecer. Aunque no es otra cosa más que una comedia romántica con personajes de veintipico de años, su capacidad de asombrar no muestra límites.