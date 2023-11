Una modelo vuelve a la sociedad tras naufragar 15 años: esta serie coreana triunfa en Netflix

Quince años después de quedar atrapada en una isla remota, una aspirante a cantante vuelve a la sociedad y no permitirá que nada le impida cumplir su sueño de convertirse en una diva. (Netflix)

La nueva serie de televisión surcoreana, Naufragio de una diva (Castaway Diva), ya está disponible en Netflix y, a solo un día de su lanzamiento, ya figura entre lo más visto de la plataforma. La ficción, protagonizada por Park Eun-Bin, sigue la historia de Seo Mok-Ha, una joven aspirante a cantante que, en su camino a una audición en Seúl, termina varada en una isla desierta durante 15 años. Este drama, que combina elementos de supervivencia y búsqueda del estrellato, se suma a los dramas coreanos más esperados del año.

Park Eun-Bin, conocida por su papel en el exitoso drama Woo, una abogada extraordinaria (Extraordinary Attorney Woo), interpreta a Seo Mok-Ha, una mujer autosuficiente que, tras ser rescatada, enfrenta el desafío de adaptarse a un mundo moderno desconocido, manteniendo su sueño de convertirse en una diva. La serie marca la reunión del director Oh Choong-Hwan y la guionista Park Hye-Ryun, conocidos por su trabajo en dramas populares como Mientras dormías (While You Were Sleeping) y Start-Up.

Park Eun-Bin regresa en el drama coreano "Naufragio de una diva". (Créditos: Netflix)

El elenco incluye a Kim Hyo-Jin, quien interpreta a Yoon Ran-Joo, una celebridad olvidada y el ídolo de Seo Mok-Ha. Juntas, enfrentan diversos desafíos, brindándose apoyo mutuo en los momentos complicados de la trama. Otros miembros del reparto son Chae Jong-Hyeop, Cha Hak-Yeon, Kim Joo-Hun, Bae Gang-Hee, Shin Joo-Hyup, Kim Bo-Jung, Yoon Jong-Hoon, Lee Seung-Joon y Kim Min-Seok.

La serie se transmite actualmente los sábados y domingos en tvN (Corea) y en Latinoamérica está disponible para streaming en la “N” roja. Naufragio de una diva promete ser una historia conmovedora de perseverancia, sueños y la lucha por adaptarse a un nuevo mundo después de una larga ausencia.

La serie aborda la lucha por adaptarse a un mundo moderno. (Créditos: Netflix)

Un drama sobre las relaciones humanas

La trama de Naufragio de una diva se centra en la resiliente Seo Mok-Ha, quien, después de pasar 15 años en una isla desierta, es rescatada. El dilema que la persigue a lo largo de la trama es el desafío de reintegrarse a una sociedad que ha cambiado drásticamente desde que partió. Su viaje es tanto físico como emocional, explorando temas de supervivencia, ambición y la complejidad de las relaciones humanas en un mundo que a veces puede parecer ajeno.

La producción de la serie ha sido un punto focal, con Oh Choong-Hwan a cargo de la dirección, aportando su experiencia y visión única. El guion, escrito por Park Hye-Ryun, es una mezcla de drama, romance y comedia, ofreciendo una narrativa rica y multidimensional que puede disfrutar cualquier tipo de público.

Park Eun-Bin y Kim Hyo-Jin brillan en este nuevo drama coreano. (Créditos: Netflix)

Los primeros dos capítulos de Naufragio de una diva ya están disponibles en Netflix en Latinoamérica. La serie estrenará dos episodios cada sábado continuando hasta diciembre.