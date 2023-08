“Percy Jackson”: nuevo adelanto y fecha de estreno confirmada en Disney+

Te puede interesar: “Depp vs. Heard”, “El elegido” y “Cuando Frank conoció a Carlitos” entre los estrenos de la semana del 14 al 20 de agosto en streaming

El segundo teaser de Percy Jackson y los dioses del Olimpo (Percy Jackson and the Olympians) revela un primer vistazo a las deidades griegas y monstruos que enfrentarán los protagonistas en la flamante versión live-action que produce Disney+. El streaming también confirmó que esta ambiciosa apuesta se lanzará al público el próximo 20 de diciembre. Aunque no es el primer intento de trasladar el universo creado por Rick Riordan a la acción real, el proyecto recibe especial atención por la intervención directa de su autor: su pluma también escribió el guion de los primeros dos capítulos.

El reparto de la serie está encabezado por Walker Scobell, quien tenía 13 años al filmar como Percy. El trío de semidioses se completa con Aryan Simhadri como Grover y Leah Sava Jeffries en el rol de Annabeth Chase. La base de la primera temporada de la ficción es el libro “El ladrón del rayo”, título inicial de la saga literaria. Se espera que próximas secuelas aborden posteriores volúmenes de las novelas.

Adam Copeland, conocido como Edge en su faceta de luchador, interpreta al dios de la guerra. (Disney+)

En esta entrega, un joven de 12 años descubre su linaje divino y se ve envuelto en una misión para recuperar el rayo maestro de Zeus, del cual es acusado injustamente de robar. Acompañado de Annabeth y Grover, Percy se embarcará en una aventura épica para probar su inocencia y restaurar el equilibrio en el Olimpo.

Dioses y monstruos

Una voz en off acompaña el segundo teaser. Se trata de la madre de Percy, Sally Jackson (Virginia Kull), quien comienza a revelarle el secreto sobrenatural de su origen. “Todas las historias que te conté sobre dioses griegos y semidioses son reales”, relata. El clip captura escenas del Campamento Mestizo y revela la apariencia de Adam Copeland (Highlander: Endgame) como Ares. La mirada penetrante de Jessica Parker Kennedy (The Flash) como Medusa también aparece brevemente en la ráfaga de imágenes.

Queda pendiente visualizar la caracterización de otros personajes clave como Zeus (Lance Reddick), Dionisio (Jason Mantzoukas), Hefesto (Timothy Omundson), Poseidón (Toby Stephens) y Hades (Jay Duplass).

Según la mitología griega, Medusa era un monstruo femenino que convertía en piedra a aquellos que la miraban directamente. (Disney+)

Percy Jackson and the Olympians cuenta con Jon Steinberg y Dan Shotz como showrunners. Además de su intervención en el guion, Riordan es parte del equipo de productores ejecutivos. El 20 de diciembre se estrenarán los dos primeros episodios de la serie en Disney+ y luego se publicarán capítulos nuevos cada miércoles.

