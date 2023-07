Disney+ lanza el primer póster de su serie “Percy Jackson y los dioses del Olimpo”

El semidiós Percy Jackson lidera una travesía por América para evitar una guerra entre los dioses del Olimpo. (Disney Plus)

Te puede interesar: “Bird Box Barcelona”, “C.H.U.E.C.O.”, y “El verano en que me enamoré” entre los estrenos del 10 al 16 de julio en streaming

La saga literaria de Percy Jackson atrae nostálgicos recuerdos entre los fanáticos que fueron atrapados por el mundo de fantasía creado por Rick Riordan en el 2005. Tras un intento de adaptación cinematográfica que no tuvo el impacto esperado, Disney+ retoma la historia del joven ladrón del rayo en la serie Percy Jackson y los dioses del Olimpo (Percy Jackson and the Olympians).

Esta vez, el autor original tiene un rol significativo en la realización del contenido para streaming. Riordan co-escribió el guion del episodio piloto y la famosa ‘biblia’ de producción, un documento que establece las líneas argumentales y otros elementos importantes para ejecutar la serie.

Poster oficial de la adaptación en formato de serie. (Disney+)

Te puede interesar: A 10 años de la muerte de Cory Monteith: series y películas en streaming para recordarlo

Tras un avance presentado en el D23 Expo de Disney, el estudio reveló el primer póster oficial con símbolos importantes en el universo de Percy Jackson. En la parte superior figura la bandera del campamento para semidioses, y en la zona inferior descansa un casco de gladiador.

Sinopsis y reparto

La serie se centra en un adolescente aparentemente ordinario que descubre que es un semidiós, hijo de Poseidón, el dios griego del mar. Él es enviado al Campamento Mestizo, un refugio para niños como él, donde aprende a manejar sus habilidades sobrehumanas y se embarca en peligrosas aventuras con sus amigos, la sabia Annabeth y el leal Grover.

La trama se basa en la mitología griega, con personajes que son dioses, semidioses y criaturas míticas. (Disney+)

“El semidiós Percy Jackson lidera una travesía por América para evitar una guerra entre los dioses del Olimpo”, indica la premisa oficial difundida por Disney

Te puede interesar: Nuevo tráiler de “Ahsoka” anticipa su llegada a Disney+

La adaptación introduce al trío juvenil Walker Scobell (El proyecto Adam) como Percy, Leah Sava Jeffries como Annabeth y Aryan Simhadri (Doce en casa) como Grover. También cuenta con actores reconocidos como Lance Reddick, Toby Stephens, Jason Mantzoukas, Megan Mullally y Jessica Parker Kennedy, entre otros. La dirección del episodio piloto estuvo a cargo de James Bobin, conocido por su trabajo en The Muppets y Alice Through the Looking Glass. Los showrunners del proyecto son Jonathan E. Steinberg y Dan Shotz.

La serie de televisión se ha comprometido a seguir de cerca los libros, con una temporada dedicada a cada volumen. (Disney+)

La primera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo comenzó rodaje en junio del 2022 y terminó a inicios del presente año. Según indica la casa productora, habrá ocho episodios en la primera entrega y se estima su lanzamiento para el 2024.

Seguir leyendo: