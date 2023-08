La serie anime de “Scott Pilgrim” ya tiene su primer teaser y fecha de estreno en Netflix

Los cómics, que dieron inspiración a la película de 2010, ahora son convertidos en una serie animada. (Netflix)

Scott Pilgrim será un anime repleto de acción y romance, así deja entrever el primer adelanto del nuevo título que llegará a Netflix. Los cómics de Bryan Lee O’Malley son recordados por inspirar la exitosa película Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños, protagonizada por Michael Cera y Mary Elizabeth Winstead. Ahora, ambos actores y el resto del elenco regresan para dar voz a los personajes que interpretaron hace más de una década.

La batalla de Scott (Cera) contra los siete malvados ex de Ramona Flowers (Winstead) será revivida en formato animado. La serie fue creada, escrita y producida por O’Malley y BenDavid Grabinski, y su desarrollo estuvo a cargo de la productora de anime Science SARU. Cabe destacar que el estilo de dibujo original de la historieta tuvo una gran influencia al momento de llevar las aventuras del joven bajista de Sex Bob-Omb al streaming.

El elenco original se reúne para dar voz al anime de "Scott Pilgrim". (Netflix)

Vuelven también Kieran Culkin como Wallace Wells, Anna Kendrick como Stacey Pilgrim, Brie Larson como Envy Adams, Alison Pill como Kim Pine, Aubrey Plaza como Julie Powers, Johnny Simmons como el joven Neil, Mark Webber como Stephen Stills y Ellen Wong como Knives Chau. También se confirmó el regreso de Satya Bhabha, Chris Evans, Brandon Routh, Jason Schwartzman y Mae Whitman como los Ex Malvados. “Todos han hecho cosas increíbles, pero para mí son como de la familia”, había dicho el creador de los cómics sobre el reparto del film de Edgar Wright cuando recién se anunció el proyecto.

Por su parte, Wright es productor ejecutivo del anime de Scott Pilgrim y aseguró estar muy contento de volver a juntar a las estrellas. “Por suerte, el reparto de Scott Pilgrim se convirtió en una familia muy unida y se forjaron amistades para toda la vida”, dijo a TUDUM en marzo de 2022. “A día de hoy, todavía hay un correo electrónico de grupo con todo el reparto que lleva funcionando desde 2010. Me alegró poder comunicarles a todos la noticia de que por fin habíamos encontrado una forma de continuar la aventura. Ver (y oír) a todo el mundo retomar sus papeles ha sido un verdadero placer”.

El renacimiento animado de Scott y sus batallas contra los ex malvados. (Netflix)

“A lo largo de los años, los fans han preguntado si habría una secuela de la película o algún otro tipo de continuación. Yo sabía que una secuela de acción real era poco probable, pero solía sugerir que tal vez una adaptación al anime sería una opción interesante. Y entonces, he aquí que un día Netflix se puso en contacto para preguntarme exactamente por esta idea. Pero aún mejor, nuestro brillante creador Bryan Lee O’Malley tuvo una idea mucho más aventurera que una adaptación directa de los libros originales”, agregó el cineasta.

La música de “Scott Pilgrim”

Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños (2010) no sólo fue elogiada por las actuaciones, sino que en su momento también se convirtió en un icono musical para los adolescentes. Ahora, su nueva ficción animada tomará como referencia las canciones de Anamanaguchi, que se escucharon en Scott Pilgrim vs. the World: The Game (un multijugador lanzado para Xbox y PlayStation 3 en paralelo al estreno de la película).

El universo de "Scott Pilgrim" se expande: del cine al streaming animado. (Netflix)

Todos los episodios de Scott Pilgrim se verán a partir del 17 de noviembre.

