La polémica detrás de “Un sueño posible” y los millones que se perdió Michael Oher

Sandra Bullock ganó un Oscar por su papel como Leigh Anne Tuohy en "Un sueño posible". (HBO Max)

La película Un sueño posible (The Blind Side), estrenada en 2009, no solo se convirtió en un éxito de taquilla, sino que también catapultó a Sandra Bullock a ganar un Oscar por su interpretación de Leigh Anne Tuohy. Basada en hechos reales, el film narra la inspiradora historia de Michael Oher, un joven afroamericano que, al borde de la indigencia, es acogido por la familia Tuohy y, gracias a su impresionante físico, se convierte en una estrella de la NFL. Sin embargo, detrás de esta conmovedora trama, se esconde una realidad que ha sacudido a Hollywood y llevado a Oher a enfrentarse legalmente con quienes alguna vez lo acogieron.

Dirigida por John Lee Hancock y producida por Gil Netter, Alar Kivilo y Broderick Johnson, se basó en el libro The Blind Side: Evolution of a Game de Michael Lewis. La trama se centra en cómo Leigh Anne Tuohy, interpretada magistralmente por Bullock, y su familia, acogen a Oher, dándole no solo un hogar sino también una oportunidad en la vida. La cinta recaudó más de 300 millones de dólares solo en Estados Unidos, consolidándose como una de las favoritas del público.

Quinton Aaron interpretó a Michael Oher en "Un sueño posible". (HBO Max)

“Una familia adopta a un joven de las calles y lo ayuda a aprovechar todo su potencial como jugador de fútbol americano. El aprendizaje es mutuo, pues el joven también influye en la vida de su familia de acogida y los hace cambiar”, señala la sinopsis oficial de esta película que, con el tiempo, se volvió un clásico apto para todos y con una inspiradora historia real detrás, se convirtió también en un ejemplo para los demás. O al menos eso se creía hasta hace poco.

La inesperada denuncia de Michael Oher

El pasado 14 de agosto, el verdadero Michael Oher, ahora con 37 años y retirado del fútbol profesional, sacudió al mundo tras declarar que toda esta historia fue una mentira. Según informa CNN en Español, Oher ha presentado una demanda contra la familia Tuohy, exigiendo compensación por el uso de su historia y su nombre. Alega que los Tuohy se beneficiaron económicamente al presentarse falsamente como sus padres adoptivos.

Parte de la familia Tuohy retratada en la película. (HBO Max)

Oher, quien pasó por 11 escuelas en nueve años y enfrentó una infancia turbulenta, afirma que los Tuohy comenzaron a acercarse a él solo cuando las ofertas universitarias empezaron a llegar debido a su talento en el fútbol. La demanda, que consta de 14 páginas, señala que los Tuohy se enriquecieron a expensas de Oher, aprovechando la historia de su adopción. Además, se menciona que la familia Tuohy recibió 225,000 dólares y el 2,5% de los ingresos brutos en la taquilla por vender los derechos de adaptación del libro a Hollywood, mientras que Oher no recibió ningún pago.

Sean Tuohy ha respondido a estas acusaciones afirmando que la tutela de Oher fue un requisito de la NCAA para facilitar su fichaje con la Universidad de Mississippi. A pesar de la tormenta legal, Sean expresó su profundo dolor por la situación, declarando a The Daily Memphian: “Es muy triste pensar que nuestro objetivo era hacer dinero con cualquiera de nuestros hijos, pero vamos a querer a Michael con 37 años igual que lo quisimos cuando tuvo 16 años”.

"Un sueño posible" se hizo popular por su emotiva e inspiradora historia. (HBO Max)

Puedes ver Un sueño posible en la plataforma HBO Max.

