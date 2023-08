De “Tren a Busan” a “Zoom 100″: las películas de zombis que no te puedes perder en Netflix

Gong Yoo protagoniza 'Train to Busan' (2016), de Yeon Sang-ho. (Netflix)

La fiebre de The Walking Dead los catapultó a la fama, pero los zombis se han reinventado desde la icónica Noche de los Muertos Vivientes de George Romero en 1968, película que dio inicio a la epidemia de necrófagos en pantalla. Con la celebración de Halloween asomándose, el repertorio de Netflix ofrece una mezcla escalofriante de películas y series, rindiendo homenaje a esta figura de culto del cine de terror.

Aquí compartimos una lista de programas sobre zombis disponibles en la plataforma de streaming.

Guerra Mundial Z

Brad Pitt protagoniza esta película que se apoya en la novela homónima de Max Brooks. Estrenada en 2013, la trama sigue los pasos de Gerry Lane, un ex investigador de las Naciones Unidas atrapado en una ciudad sumida por el caos absoluto debido a una pandemia zombi global. Él se unirá a un equipo de especialistas para emprender la arriesgada misión de buscar del origen de la infección, así como una posible cura. Esta búsqueda épica lo lleva a través de Corea del Sur, Israel y otros lugares, enfrentándose a hordas de zombis veloces y agresivos que amenazan con destruir la humanidad.

"Guerra mundial Z" usó una técnica de CGI adelantada a su tiempo, para replicar miles de zombis en el film. (Netflix)

Estación Zombie: Tren a Busan

En 2016, el director coreano Yeon Sang-ho revivió el género en la pantalla gracias a su visión tan angustiante como emocionante acerca de un brote zombi en un lugar insólito: un tren. El reconocido actor Gong Yoo (Goblin) interpreta a un padre adicto al trabajo que, acompañado por su hija, queda atrapado en un expreso cuando estalla la infestación. La película se sumerge en el conflicto humano mientras los pasajeros luchan por sobrevivir y revela cómo las personalidades cambian bajo la presión de la catástrofe. Con zombis agresivos, la tensión está en aumento constante, creando un thriller intenso que combina la acción con profundas exploraciones emocionales.

"Tren a Busan" tiene una precuela animada titulada "Seoul Station". (Netflix)

Cargo

Continuando con la emotividad paternal, Cargo es un filme postapocalíptico australiano dirigido por Yolanda Ramke que gira en torno a Andy (Martin Freeman), quien busca desesperadamente un lugar seguro para su hija antes de que una infección zombi se apodere de él. La película explora la lucha de Andy por sobrevivir y proteger a su hija en un mundo devastado por la enfermedad. A medida que navega por el paisaje peligroso y enfrenta la amenaza constante de los zombis, encuentra una aliada inesperada en Thoomi (Simone Landers), una joven aborigen. La producción trasciende el género de zombis al abordar temas de discriminación, explotación y supervivencia humana en medio de la devastación.

En la revisión del sitio web Rotten Tomatoes, "Cargo" tiene un índice de aprobación del 87%. (Netflix)

Estación Zombie 2: Península

La secuela de la taquillera Train to Busan fue estrenada en 2020 para presentar lo que ocurrió en el país ocho años después del brote inicial. La península coreana está en ruinas, invadida por zombis y aislada del mundo exterior. El capitán Jung-seok (Gang Dong-won) se embarca en una peligrosa misión en busca de una recompensa en efectivo. La película prioriza la complejidad social en una sociedad donde los humanos enfrentan amenazas tanto de los zombis como de otros sobrevivientes.

"Península" se estrenaría en el Festival Internacional de Cine de Cannes el 2020, pero tuvo que ser cancelada debido a la emergencia sanitaria global.

Orgullo, prejuicio y zombies

Con actores veteranos como Charles Dance compartiendo la pantalla con celebridades como Matt Smith, esta película estrenada en 2016 combina el clásico Orgullo y Prejuicio de Jane Austen con elementos zombis y artes marciales. Ambientada en un mundo donde la propagación amenaza una comunidad, la obra nos muestra unos renovados Elizabeth Bennet (Lily James) y Mr. Darcy (Sam Riley) mientras luchan contra los infectados y exploran sus complejas relaciones. Esta adaptación creativa infunde nuevos elementos en la trama conocida, transformando la historia en una mezcla única de romance, comedia y acción. Los escenarios victorianos se combinan con enfrentamientos sangrientos, creando gran contraste y una experiencia cinematográfica extraña pero única.

El proyecto fue anunciado en 2009, pero debido a conflictos de presupuesto, fue retrasada hasta 2016. (Netflix)

Day of The Dead: Bloodline

George A. Romero, el primer director en sentar las bases del género moderno a partir de su película de 1968, La noche de los muertos vivientes, es homenajeado en esta ficción del 2017. La reversión explora las implicaciones de un apocalipsis zombi en esta década. Aquí conocemos a Zoe Parker (Sophie Skelton), una doctora que se une a un grupo militar y otros sobrevivientes en una instalación rodeada por montañas para escapar de la creciente epidemia. Los muertos vivientes son rápidos, inteligentes y feroces, incluido Max, un zombi que fue su abusador sexual antes de convertirse. Entre la venganza y la búsqueda de una cura de inmunidad, ella lo capturará para realizarle experimentos que le aseguren salvar el mundo.

"Day of the Dead: Bloodline" es protagonizado por Johnathon Schaech y Sophie Skelton. (Netflix)

Zombieland: Tiro de Gracia

Esta es una secuela del éxito de comedia de terror Zombieland (2009) y como tal tiene garantizada la acción y el humor. Diez años después, la película trajo de vuelta a los protagonistas originales para verlos enfrentar un mundo infestado de necrófagos y su búsqueda para encontrar un refugio seguro, aun si es en lugares menos inesperados —incluida la Casa Blanca—. La comedia y el horror se mezclan en esta segunda entrega contextualizada en un Estados Unidos postapocalíptico. El elenco está protagonizado por Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg y Abigail Breslin.

La secuela fue un éxito de taquilla con una recaudación de 122 millones de dólares en todo el mundo. (Netflix)

#Vivo

Conocida en inglés como Alive, es una producción surcoreana del 2020 que paradójicamente se estrenó durante pandemia para explorar el aislamiento y la supervivencia. Oh Joon-woo (Yoo Ah-in) es un jugador de videojuegos que lucha por sobrevivir en su apartamento durante una infestación zombi. El film ofrece una mirada intensa a la soledad y el miedo, mientras el protagonista utiliza sus habilidades para mantenerse con vida. Con esa premisa única, #Vivo se adentra en la psicología del aislamiento y el terror mientras el mundo exterior se desmorona.

Park Shin-hye forma parte del elenco principal de #Vivo. (Netflix)

Melanie: apocalipsis zombie

Una película más centrada en el terror y la ciencia ficción con un enfoque único en el género. La adaptación del libro The Girl with All the Gifts, nos introduce a un mundo donde un hongo parásito ha convertido a la mayoría de la humanidad en zombis hambrientos. Sin embargo, un grupo de niños parece tener una relación especial con la seta. Melanie (Sennia Nanua) es una de ellos, y el largometraje explora cómo su condición podría ser la clave para la supervivencia de la humanidad. “Cuando la base militar que los albergaba cae, ella escapará para descubrir quién es, y finalmente decidirá tanto su propio futuro como el de la raza humana”, revela su resumen oficial.

El mundo posapocalíptico de "Melanie: apocalipsis zombie" es en realidad la ciudad ucraniana de Pripyat, que permanece deshabitada desde el desastre de Chernóbil de 1986. (Netflix)

Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi

La producción más reciente en ser añadida al catálogo de Netflix ofrece una perspectiva humorística y más ligera acerca del fin de los días. Akira (Yuki Yamada) es un trabajador agobiado que ve en el brote zombi una oportunidad de liberación. Este crea una lista de 100 cosas para hacer antes de que le llegue el inevitable destino, convirtiendo la situación en una experiencia absurda y emocionante. Es una propuesta refrescante basada en el manga de Haro Aso, Zom 100: Zombie ni Naru made ni Shitai 100 no Koto, siendo esta la primera película japonesa del género producida por el gigante del streaming.

El manga también tiene una adaptación animada disponible en Netflix y Crunchyroll. (Netflix)

