Más romance juvenil: la adaptación del libro “Loveboat, Taipéi” llega a Paramount+

La vida es muy bella cuando comienzas a vivirla. La novela “Loveboat, Taipéi” de Abigail Hing Wen se convierte en película. (Paramount Plus)

Las sagas literarias juveniles continúan siendo fuente de grandes historias para la televisión y el cine. Al éxito de recientes adaptaciones como El verano en que me enamoré y Heartstopper, se suma la película Noches de verano en Taipéi en Paramount+, una historia de crecimiento personal y de exploración del romance con un elenco predominantemente asiático. El film es la adaptación del best-seller Loveboat, Taipéi, primer libro de la trilogía escrita por Abigail Hing Wen. Se estrenará exclusivamente en la plataforma de streaming el próximo 25 de agosto.

La trama sigue la vida de Ever Wong, una joven estadounidense cuyo verano da un giro inesperado cuando sus padres deciden enviarla a un programa de inmersión cultural en Taipéi. Sin embargo, lo que Ever esperaba que fuera un campamento lleno de estudios y aprendizaje cultural, se transforma en una aventura donde las citas fuera de clase emocionan a todos. En lugar de aulas y tareas, Ever se encuentra en medio de una fiesta veraniega a la que los locales y otros estudiantes cariñosamente llaman “Loveboat”.

Nico Hiraga es un actor de 25 años con ascendencia japonesa. (Paramount+)

Mientras Ever se ve inmersa en un triángulo amoroso inesperado, también comienza a explorar su verdadera pasión: el baile. Este es un hobbie que la joven disfruta, pero ha abandonado la idea de desarrollarlo profesionalmente pues es consciente de las expectativas que tienen sus padres sobre su futuro. ¿Encontrará el valor de superar sus propios miedos y seguir su verdadera vocación?

El reparto del film está encabezado por Ashley Liao (Physical, Fuller House) en el rol protagónico. La actriz de 21 años está acompañada por Ross Butler (Shazam! Fury of the Gods), Nico Hiraga (Booksmart), Chelsea Zhang (Titans) y Cindy Cheung. La escritora de la obra original trabajó de cerca con el director Arvin Chen, con los guionistas y también fue productora ejecutiva.

Ross Butler, actor estadounidense nacido en Singapur, es conocido por su participación en "Por trece razones" (Paramount+)

“Me resultó muy fácil porque conozco a los personajes por dentro y por fuera. Así que, cuando estaba en el plató, me resultaba fácil captar lo que faltaba”, indicó la novelista en una entrevista con Next Shark. “Para mí también era increíblemente importante participar para preservar la autenticidad de la representación, especialmente con un reparto totalmente asiático y asiático-americano en una historia profundamente asiático-americana”.

El relato que construyó Abigail Hing Wen se basa en un programa cultural real al que ella misma asistió en su juventud. Aunque es claro que habrá diferencias entre el libro y la película, la autora asegura que el corazón de los personajes se mantiene. “Sus caminos son algo distintos, pero al final conservan el mismo arco narrativo internamente”.

Ashley Liao es estadounidense con familia taiwanesa, al igual que el personaje que interpreta en la película. (Paramount+)

Noches de verano en Taipéi se estrena en Paramount+ para la región de América Latina el 25 de agosto.

