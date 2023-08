De agentes secretos a adolescentes: conoce el nuevo k-drama que transforma el concepto de superhéroes

En esta serie de acción sobrenatural, jóvenes que esconden superpoderes y sus padres, que esconden secretos del pasado, enfrentan grandes peligros juntos. Es una producción de Disney que llega a América Latina vía Star Plus. (Disney Plus)

Una nueva producción coreana ingresa al catálogo de Star+ en América Latina con una propuesta que combina acción, drama y fantasía. Moving es una serie de 20 episodios donde los superhéroes tratan de pasar desapercibidos y luchan día a día por proteger a sus seres queridos de las amenazas que los rodean. Jo In Sung interpreta a uno de estos individuos sobrehumanos y es su regreso al universo de los k-dramas a nueve años de su último protagónico en la premiada It’s Okay That’s Love.

En Moving, los personajes principales son adolescentes con poderes sobrenaturales heredados y sus padres, agentes que guardan secretos dolorosos de su pasado. Juntos, enfrentarán fuerzas oscuras que amenazan a múltiples generaciones a lo largo de diferentes épocas.

Los primeros siete episodios de "Moving" están disponibles desde este 9 de agosto. (Star+)

Ryu Seung Ryong (Kingdom) interpreta a Jang Joo Won, un individuo con el poder de regenerarse rápidamente, mientras que Han Hyo Joo (Hapiness) da vida a Lee Mi Hyun, una ex agente secreta con sentidos sobrehumanos. Jo In Sung (That Winter, the Wind Blows), por su parte, encarna a Kim Doo Shik, un agente de élite con la capacidad de volar. La otra generación está formada por Jang Hee Soo (Go Yoon Jung), hija de Jang Joo Won; Bong Seok (Lee Jung Ha), hijo de Mi Hyun y Doo Shik; y Kim Do Hoon, otro adolescente que tiene habilidades de velocidad y fuerza.

La serie es dirigida por Park In Jae, quien estuvo detrás de la ficción de zombies Kingdom. El guion fue creado por Kang Full, el autor del webtoon original del que se realizó esta adaptación en acción real. La trama usa una estructura de capas que se expanden a lo largo de 30 años y se añadieron nuevos personajes para desarrollar mejor la historia.

El director de "Moving" es conocido por su trabajo en la segunda temporada de "Kingdom", una serie de zombis aclamada en Netflix. (Star+/Disney+)

“Aunque la serie está basada en mi webtoon, quería contar algo diferente y así surgieron estos 20 capítulos. Ver dos de ellos se será como ver una película de dos horas”, adelantó Kang sobre el proyecto, según The Korea Times.

¿Qué marca la diferencia de sus héroes respecto a otras producciones? “Quise enfocarme en las circunstancias que los motivarían a pelear. Aquí, cada personaje pelea por los que ama, familia, amigos, un novio o un colega, no por la causa moral de salvar el mundo”, indicó el autor.

Go Youn Jung, estrella de "Alquimia de almas", interpreta a una estudiante de secundaria. (Star+/Disney+)

El proceso para que Moving vea la luz duró alrededor de dos años, tiempo en el que se puso especial énfasis en los efectos VFX para los poderes sobrenaturales que se aprecian ahora en pantalla. Podrás seguir esta propuesta de intensa acción, drama familiar, sci-fi y romance en Star+. Los primeros siete episodios están disponibles desde este 9 de agosto y se lanzarán dos capítulos nuevos cada semana hasta completar su emisión.

