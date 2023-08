“The Golden Boy”, un documental que cuenta la vida de Oscar de la Hoya

La inspiradora historia de superación de "The Golden Boy", un documental de dos partes. (HBO Max)

Oscar de la Hoya nació el 4 de febrero de 1973 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Sus padres, mexicanos, recién habían llegado de México uno poco antes del nacimiento de Oscar, por lo cual se puede decir que de la Hoya es mexicano-norteamericano. Su triunfo fue particularmente bien recibido por la comunidad latina. Aunque todos los boxeadores tienen historias de superación, la de Oscar es especialmente emocionante y se relata en The Golden Boy.

Se convirtió en celebridad cuando ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, pero una década antes su familia lo consideraba como un boxeador. “Me programaron para boxear”, cuenta el propio de la Hoya en el primer episodio del documental en dos partes. Con diez años salía a correr por las peligrosas calles de su barrio, sin el calzado adecuado, en soledad, incluso escapando de los perros. Pero en su familia su padre y su abuelo boxeaban, así que ese fue su destino. Siendo un niño también boxeaba, su destino estaba marcado.

Está claro que el documental es una versión oficial de la vida de Oscar de la Hoya, pero material para hacerla interesante está, empezando por la promesa del protagonista a su madre moribunda, diciéndole que lograría la medalla olímpica. El vínculo con su madre, la imagen positiva para la comunidad latina y el carisma natural que tiene De la Hoya lo convierten en un buen protagonista y una buena historia digna de ser contada. Lo era cuando lo promovieron luego de los Juegos Olímpicos y lo sigue siendo hoy al ver el documental.

No falta el drama ni faltan los momentos difíciles, en particular en la segunda parte. Pero aunque hay buen material para los amantes del boxeo, el documental está armado para todos aquellos que no son expertos en el tema. El costado humano por delante del deportivo es lo que permite una conexión directa con cualquiera. No deja de ser interesante lo parecidas que son las historias de boxeadores en la ficción y las de la vida real. The Golden Boy: Oscar de la Hoya es un prueba de eso y este documental, a pesar de estar muy controlado, cuenta su emocionante historia.

Las dos partes del documental están disponibles en el catálogo de HBO Max.

