“Háblame”, la película hecha por dos youtubers: así es la historia detrás de la nueva apuesta de A24

:Mia (Sophie Wilde) ha pasado años evitando el trauma de la muerte de su madre. Esto cambiará cuando sus amigos descubran cómo conjurar espíritus usando una mano embalsamada, lo que la llevará a enfrentar a un alma que dice ser su madre muerta. (A24)

Cuando una película de terror empieza a estar en boca de todos, es porque hizo algo realmente bien y diferente. En lo que al género del horror se refiere, a menudo llegan al cine títulos que no hacen más que repetir la fórmula y adornarla de seres demoniacos, asesinos en serie y fantasmas para justificar sus flojas tramas. Y si bien Háblame (Talk To Me) repite esos característicos elementos del género, se ha sabido ganar a la audiencia y posicionarse como uno de los mejores films de terror del año. ¿Pero cómo lo ha conseguido? El secreto está detrás de sus brillantes directores, dos youtubers que recibieron el apoyo de A24.

Te puede interesar: “Háblame”: la joya de terror del año y una calificación de la crítica casi perfecta

Michael y Danny Philippou. Esos son los nombres de los creativos y apasionados hermanos gemelos que han dirigido esta nueva película de terror, donde se cuenta la historia de un grupo de amigos que descubren una extraña mano embalsamada capaz de invocar espíritus, entre los que se encuentran la recién fallecida madre de la protagonista. Y como es de esperarse, la situación se sale de control.

Danny y Michael Philippou cumplieron su sueño de filmar una película con "Háblame". (Danny y Michael Philippou (Youtube/RackaRacka)

Pero lo que se salió de control mucho antes fue el canal de YouTube de los Philippou, RackaRacka, rincón en el que poco a poco comenzaron a hacerse conocidos por sus cortometrajes intrigantes y humorísticos. Sin saberlo, dicha pasión los preparó durante años para lo que sería su primera película en la industria del cine, llegando a importantes festivales internacionales como Sundance y posteriormente a que la productora A24 comprara los derechos.

Te puede interesar: “Háblame”: lo que se sabe sobre una posible secuela de la película más aterradora del año

Harry Potter VS Star Wars, Ronald McDonald prueba Burger King y Halo VS Call of Duty, son solo algunos de sus videos más famosos y por los que se hicieron acreedores de premios como el Streamy Award al Mejor Canal Internacional, el Online Video Awards y el Premio AACTA. Con una larga carrera como youtubers desde hace casi ya 10 años, su video más visto tiene 86 millones de vistas.

La película de los hermanos Philippou sigue ganando popularidad a nivel internacional. (A24)

Bajo el sello de Causeway Films, que ha producido éxitos como El Babadook y The Nightingale, Háblame debutó en EE.UU. a través de A24, logrando ser el segundo lanzamiento más exitoso de la productora, superando a películas aclamadas como The Witch (La bruja), Luz de luna (Moonlight) y Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All at Once). Solo no pudo ponerse arriba de El legado del diablo (Hereditary), pero durante sus primeros días de estreno alcanzó los 10 millones de dólares en recaudación.

De qué trata “Háblame”

Coescrita por Danny Philippou, Háblame nos introduce en la vida de Mia, una adolescente de un barrio privilegiado australiano que, buscando emociones, se une a una fiesta exclusiva donde descubre que puede comunicarse con el más allá a través de una peculiar mano momificada, permitiendo que los espíritus tomen temporalmente su cuerpo. El hecho gana popularidad y más temprano que tarde empiezan los problemas.

Tras recibir aplausos en diferentes festivales de cine, A24 decidió comprar la película y distribuirla en Estados Unidos. (A24)

Después de su presentación en el Festival de Cine de Adelaida en 2022, el film recibió elogios en festivales como Sundance y Berlín, debutando en cines australianos en julio de 2023 y a nivel internacional poco después. En su canal de YouTube se encuentra el video Hicimos una película de terror (Háblame), donde documentan los momentos más importantes y emotivos de la producción de la película.

Te puede interesar: Nicolas Cage en el primer vistazo de “Dream Scenario”, una extraña comedia de A24

Háblame ya se ha estrenado en Latinoamérica y puede verse solo en cines. Mientras tanto, los hermanos Philippou ya están trabajando en su siguiente proyecto: una adaptación del videojuego Street Fighter.

Seguir leyendo: