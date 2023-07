Una streamer se esconde bajo una máscara en este intrigante thriller coreano que llega a Netflix

Una oficinista acomplejada por su aspecto se convierte en una enmascarada celebridad de internet por las noches, hasta que unos fatídicos eventos dan un vuelco a su vida. (Netflix)

Uno puede ser quien desee en Internet. Con esa premisa en mente, la oficinista Kim Mo Mi, quien vive insegura por su apariencia, toma una máscara y se convierte en una streamer que deleita a su público bailando frente a cámara. En la serie La chica enmascarada (Mask Girl), la protagonista se verá envuelta en un oscuro incidente. “Tres nombres, tres vidas, tres asesinatos”, sugiere misteriosamente el tráiler que Netflix reveló este 20 de julio.

El título de siete episodios cuenta con un elenco estelar que incluye a Go Hyun Jung, conocida por su papel en Reflection of You, y a Nana, exintegrante del grupo k-pop After School, quienes interpretarán a Kim Mo Mi en diferentes etapas de su vida. Ambas actrices tienen el reto de representar las complejas facetas de la joven.

Go Hyun Jung (52) ha participado antes en los k-dramas "Dear my Friends" y "Reflection of You". (Netflix)

Ahn Jae Hong (Be Melodramatic) dará vida a Ju Oh Nam, un colega de Kim Mo Mi que oculta sentimientos románticos hacia ella. Mientras que, Yeom Hye Ran (La gloria) interpretará a la madre de Ju Oh Nam, quien haría de todo para proteger a su hijo

¿De qué trata “La chica enmascarada”?

Basada en el popular webtoon del mismo nombre, el k-drama nos introduce en la vida de Kim Mo Mi, una empleada de oficina que siempre ha soñado con ser una estrella. Aunque ella cree que su rostro no es atractivo, está orgullosa de su figura; así que cada noche se coloca una máscara y trabaja como streamer en línea. Lo que comienza como una vía de escape a su rutina diaria, pronto se convierte en una espiral de eventos inesperados cuando se ve involucrada en un perturbador suceso.

Kim Mo Mi adopta el sobrenombre de Mask Girl para sus transmisiones en internet. (Netflix)

El tráiler, con imágenes cargadas de color y contraste, muestra a Kim Mo Mi bailando al ritmo de la música y preguntando a su audiencia si se ve bonita. Sin embargo, la atmósfera cambia drásticamente cuando se la muestra junto a un cuerpo sin vida, sosteniendo un cuchillo. Esta escena, junto con otras igualmente perturbadoras, eleva la intriga por esta historia. ¿A qué asesinatos se refiere el adelanto? ¿Quiénes son las víctimas?

La serie ha sido dirigida y escrita por Kim Yong Hoon, galardonado en el 49th International Film Festival Rotterdam por su película Beasts Clawing at Straws, y producida por Bon Factory, compañía responsable de éxitos como True Beauty.

Primer póster oficial de "La chica enmascarada". (Netflix)

La primera temporada de La chica enmascarada llegará a Netflix el 18 de agosto

