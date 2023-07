“Dulces magnolias”: lo que debes saber de la temporada 3 que ya se puede ver en Netflix

Desde hace años, Maddie, Helen y Dana Sue se apoyan en su amistad para sobrellevar los altibajos en sus relaciones, familias y carreras en el pequeño pueblo de Serenity. La tercera temporada de "Dulces magnolias" ya se puede ver en streaming. (Netflix)

El pequeño pueblo de Serenity, Carolina del Sur, abre sus puertas una vez más por el estreno de la tercera temporada de Dulces magnolias (Sweet Magnolias) en Netflix. Esta serie, que ha cautivado a audiencias de todo el mundo desde su debut en 2020, regresa con más drama, romance y misterios por resolver en sus próximos diez episodios.

Basada en los populares libros de Sherryl Woods, la ficción con JoAnna Garcia Swisher (Better with You), Brooke Elliott (Drop Dead Diva) y Heather Headley (Chicago Med) combina los desafíos cotidianos de la vida, el amor y la amistad en el contexto de una comunidad sureña. Su trama ha sido elogiada por abordar temas complejos con sensibilidad y autenticidad, y la tercera entrega promete no ser la excepción.

Uno de los puntos focales de la temporada es el dilema amoroso de Helen. (Netflix)

¿Qué pasará en la temporada 3?

El final de la segunda tanda dejó a los fanáticos en vilo, con cliffhangers que prometían giros inesperados. Desde el arresto de Cal Maddox, pasando por la misteriosa mujer rubia que parece tener cuentas pendientes en Serenity, hasta la propuesta de matrimonio de Ryan a Helen, quedaban varias respuestas pendientes.

La tercera temporada explorará las consecuencias de las decisiones que han tomado los personajes. Maddie (JoAnna Garcia Swisher) continúa navegando por las aguas turbulentas de su relación con Cal, mientras enfrenta los desafíos de ser una madre soltera en un pueblo donde todos conocen su historia. Por su parte, Helen (Headley), se encuentra en una encrucijada amorosa, debatiendo entre su pasado con Ryan y un posible futuro con Erik.

Los creadores de "Dulces magnolias" han incluido sutiles guiños y homenajes a los fanáticos de las novelas de Sherryl Woods. (Netflix)

El reparto de “Dulces magnolias”

JoAnna Garcia Swisher da vida a Maddie Townsend, una madre y empresaria que busca redefinir su vida tras un doloroso divorcio. Heather Headley, en el papel de Helen Decatur, ofrece una interpretación conmovedora de una abogada exitosa que enfrenta dilemas personales y profesionales. Brooke Elliott, como Dana Sue Sullivan, captura las luchas y triunfos de una mujer decidida a sacar adelante su restaurante propio. Ella no le ha cerrado las puertas al amor y su relación con Ronnie (Brandon Quinn) será crucial en esta parte de la producción.

El elenco se completa con actuaciones destacadas de Justin Bruening (Cal Maddox), Carson Rowland (Tyler Townsend), Anneliese Judge (Annie Sullivan), Dion Johnstone (Erik Whitley), Chris Klein (Bill Townsend), Jamie Lynn Spears (Noreen Fitzgibbons), entre otros.

JoAnna Garcia Swisher da vida a Maddie Townsend, una de las tres amigas que se juntan a menudo para charlar mientras beben margaritas. (Netflix)

Los diez nuevos episodios de la tercera temporada de Dulces magnolias están disponibles en la plataforma de streaming Netflix desde el 20 de julio.

