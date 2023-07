La comedia romántica más exitosa en Netflix que busca al mismo tiempo ser original

Una historia de amor y superación situada en Nueva York. (Netflix)

La comedia romántica es, casi por definición, uno de los géneros más adocenados que existen. No es falta de calidad, es que nadie quiere ver una comedia romántica que se desvía de los caminos conocidos. Deben ser un lugar seguro y, por lo tanto, alejadas de cualquier nube oscura que nos arruine la experiencia. La combinación perfecta se suma a esa larga lista de producciones que caen en cantidades cada semana. La única diferencia es que, en este caso, hay ciertos elementos que muestran una sensibilidad diferente. De alguna manera, es una película que sabe lo que es bueno.

Jenna Jones (Gabrielle Union) ha tenido una relación de alto perfil que al romperse la ha dejado un año sumida en la tristeza. Con 40 años, pone en duda no sólo su futuro afectivo, sino también laboral y económico. Fueron diez años de una pareja expuesta al público y eso es, en gran parte, lo que más la afectó. Pero con el ultimátum de su madre, Jenna viaja a Nueva York para retomar su vida y su carrera. Encuentra un trabajo en el mundo del periodismo.

Gabrielle Union brilla en su papel protagónico en "La combinación perfecta". (Netflix)

Un año después de que Brian, cuya relación de alto perfil de una década la definió, dejó a Jenna, su madre finalmente la echa. Al regresar a Nueva York, vuelve a retomar su trabajo como editora de moda, aceptando trabajar en las oficinas de Darzine, una gran editorial de moda dirigida por Darcy (Gina Torres), un personaje que mezcla a las damas fuertes de Secretaria ejecutiva y El diablo viste a la moda. A pesar de la enemistad entre ambas mujeres, el talento de Jenna hace que la acepte. Lo que nadie puede imaginar es que Jenna se terminará enamorando del hijo de Darcy, Eric (Keith Powers), encargado de la parte audiovisual de la empresa.

El conflicto de La combinación perfecta es divertido e interesante a pesar de ser tan elemental, o justamente por ello es que logra atrapar. En general todo lo demás está plagado de situaciones trilladas que hemos visto un millón de veces en otros títulos. Pero desde la escena inicial, el film intenta hacer esfuerzos para marcar una diferencia. La secuencia de títulos del comienzo a modo de collage no solo es visualmente bella, también cuenta mucho sobre el personaje y la situación en la que se encuentra. Hay bastantes cosas así distribuidas en el largometraje y son esos detalles los que lo diferencian de la mayoría de los ejemplos de este género que vemos a diario. También tiene una inusual franqueza sexual y el tema de la diferencia de edades entre la protagonista y su joven enamorado.

Una mirada fresca al romance en la gran pantalla: la diferencia de edades en este título disponible en streaming. (Netflix)

Pero hay dos cosas que hacen de La combinación perfecta algo inusual. Su vocación cinéfila inesperada, que incluye la discusión y la inclusión de una escena de The Flesh and the Devil (1926), una de las cumbres del cine romántico silente protagonizada por John Gilbert y Greta Garbo. En el mundo del cine de hoy, es casi un milagro.

Y otro detalle de enorme valor es la elección de la banda sonora, que comienza con Louis Armstrong y Billie Holiday para pasar luego por gigantes de la música como Ella Fitzgerald, Nat King Cole y Aretha Franklin. Tal vez no alcance solo eso para convertirla en una gran película, pero al menos hace que la experiencia del espectador sea más placentera.

"La combinación perfecta" presenta una cautivadora banda sonora. (Netflix)

La combinación perfecta está disponible para ver en el catálogo de Netflix.

