Tom Holland protagoniza una miniserie sobre un caso que cambió la historia legal de Estados Unidos

La producción sigue a Danny Sullivan, un hombre que es arrestado tras su participación en un tiroteo en la ciudad de Nueva York en 1979. Un thriller cautivador narrado a través de una serie de entrevistas. (Apple TV)

Tom Holland es el protagonista de esta serie de diez episodios estrenada en Apple TV+. El actor de Spider-Man y Uncharted tiene una carrera dedicada a esta clase de productos diferentes a los títulos que lo han hecho mundialmente famoso. Esta inquietud es lo que lo ha llevado a elegir diferentes roles de riesgo y en este caso en particular a interpretar a Danny Sullivan, un criminal que encierra más misterios de los que se observan a primera vista. La historia transcurre en Manhattan en 1979 y a lo largo de la trama se va develando poco a poco el secreto que lo explica todo.

El guion está escrito por el ganador del Oscar Akiva Goldsman, un prolífico escritor que es responsable de trabajos de muy variada calidad, siendo Una mente brillante el que le ha traído más prestigio. También es un productor con muchos éxitos en su carrera y es uno de los productores de la nueva ficción. Se basa en el libro The Minds of Billy Milligan, escrito por Daniel Keyes, un criminal de la vida real sobre el cual no hay que leer nada si uno desea sorprenderse viendo la esta adaptación.

Basada en una historia real, el intrigante caso detrás de la serie de Tom Holland. (Apple TV+)

Una vez completada la misma sí resulta apasionante leer lo que sea sobre este caso que marcó a la justicia en los Estados Unidos. Para mantener el secreto, es mejor no avanzar sobre este tema ni contar más cosas de la trama. El no poner el nombre real en The Crowded Room permite, además de sorprender un poco más, que el guion se tome muchas libertades y tome direcciones que no son reflejo fiel de lo que ocurrió en la historia auténtica.

Tom Holland eligió uno de esos papeles que todo actor sueña con interpretar y que, a veces, hubiera sido mejor que no lo hicieran. Ir al límite siempre conlleva un riesgo que puede ser contraproducente. El título no tarda mucho en mostrar su juego, pero dependerá de la atención del espectador darse cuenta antes de lo que está pasando. El elenco es tan llamativo que eso también ayuda a que nos entreguemos a la historia y nos distraigamos de los detalles. Tal vez el guion da demasiadas vueltas para distraer y eso alarga demasiado la trama. Si se piensa que años atrás James Cameron pensó en convertirla en un largometraje, es fácil entender que se podría haber contado en menos tiempo.

"The Crowded Room" es la adaptación del libro "The Minds of Billy Milligan". (Apple TV+)

Al intérprete británico lo acompaña Amanda Seyfried como la investigadora que interroga a Danny mientras busca saber la verdad oculta. Pero también está Lior Raz, famoso por su rol de Doron en la serie Fauda; Jason Isaacs; y Emmy Rossum. Entre todos se irá reconstruyendo con largos flashbacks que irán completando muy de a poco el cuadro completo que rodea al crimen que vemos al comienzo del primer episodio. Es posible que el guion haya apostado más a la creación de climas y escenas sueltas que a la coherencia y rigor narrativo del todo. Es por eso por lo que la serie se disfruta por momentos y en otros resulta algo insatisfactoria.

