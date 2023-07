“Celebridad”: así es la serie surcoreana que se adentra en el mundo de los influencers

Seo A-ri sorprendió a 1.3 millones de fans al hacer una transmisión en vivo desde su tumba. Pero la fallecida influencer no hizo solo eso. (Netflix)

¿Quién hubiera pensado que convertirse en un influencer te podría llevar a aguas oscuras y retorcidas? Celebridad, el nuevo K-drama original de Netflix, retrata justamente eso mientras explora el mundo de las estrellas de las redes sociales, sus deseos, secretos y la multitud de personas que los adoran y envidian. La serie recién estrenó en la plataforma de streaming y ya se posiciona dentro de lo más visto en el servicio de entretenimiento.

Presentada como un thriller, la historia sigue a Sea Ah-ri, una niña que solía ser adinerada pero cuya familia cae en una gran deuda. Decidida a vivir una vida modesta, se ve envuelta en las complicadas trampas de las redes sociales y los influyentes lujosos que dominan el juego. La serie comienza con una Ah-ri ya famosa que hace una transmisión en vivo en su Instagram para revelar la verdad detrás de su ascenso a la fama y su supuesta muerte, dejando en shock a aquellos que causaron su caída.

La primera temporada se conforma de 12 episodios. (Netflix)

Elenco multiestelar

El elenco está encabezado por Park Gyu Young, famosa por su papel en el exitoso drama “Está bien no estar bien”. Celebridad es su segunda producción original de Netflix, después del drama de terror de 2020 “Sweet Home”. Gyu Young también ha sido recientemente elegida para la segunda temporada de “Squid Game”.

Kang Min Hyuk, de la banda de rock surcoreana CNBLUE, interpreta a Han Juk-kyung, el CEO de una reconocida empresa de cosméticos. Otros créditos actuales de Min Hyuk incluyen “How to Be Thirty”, “Hospital Ship” y “The Heirs”.

Kang Min Hyuk, de la banda de rock surcoreana CNBLUE, interpreta a Han Juk-kyung. (Netflix)

Completando el elenco principal se encuentran Lee Chung Ah (VIP, One Dollar Lawyer), Lee Dong Gun (La última misión de Ángel: Amor, Leverage) y Jun Hyo Seong (Introvert Boss). Los tres personajes se ven envueltos en una peligrosa red de celos y engaños, lo que finalmente conduce a la muerte de Ah-ri. Hyo Seong, en particular, interpreta un papel vital en la serie como Oh Min-hye, amiga de la escuela secundaria de Ah-ri convertida en personalidad de las redes sociales, responsable de arrastrar a Ah-ri a su círculo.

Fiel a su título, Celebrity cuenta con numerosos cameos de personalidades coreanas, incluyendo a Seol In Ah de Business Proposal, Lee Jun Ho de King the Land e Yuqi, miembro del grupo de K-pop (G)I-dle, entre muchos otros.

El elenco está encabezado por Park Gyu Young. (Netflix)

A cargo de esta producción ¡se encuentra Kim Chul Gyu, un veterano de la industria que ha dirigido otros thrillers populares como Flower of Evil, Confession y Mother. Mientras tanto, el guionista Kim Yi Young es el responsable de la serie. Ella también ha creado otras producciones como Haechi, Splendid Politics y Horse Doctor.

Nuevo K-Drama de la plataforma de streaming. (Netflix)

Puedes disfrutar de los 12 episodios de Celebridad que se encuentra en Netflix para maratonear.

