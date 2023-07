El impresionante regreso de una serie cancelada por Netflix en 2022

Los cómics de "Warrior Nun Areala", creados por Ben Dunn, son adaptados en la serie desarrollada por Simon Berry. (Netflix)

La campaña para salvar Warrior Nun ha dado frutos. La popular serie “resucitó” y volverá a la pantalla a pesar de haber sido cancelada por Netflix en diciembre del 2022. El director, Simon Barry, anunció con entusiasmo a través de su cuenta de Twitter que el movimiento virtual #SaveWarriorNun, impulsado por los apasionados seguidores de la serie, fue un éxito rotundo. El terreno está preparado para una nueva entrega aún más épica y emocionante de las aventuras de las valientes monjas guerreras.

Te puede interesar: Una miniserie documental cuenta todos los secretos de la vida de Arnold Schwarzenegger

La ficción protagonizada por Alba Baptista como Ava Silva contaba las aventuras de una joven huérfana que despierta de la muerte con un artefacto divino incrustado en su cuerpo. Ella descubre que tiene habilidades sobrenaturales y es parte de la antigua Orden de la espada cruciforme, un grupo de monjas con la misión de luchar contra los demonios que vagan por la Tierra.

"Warrior Nun" combina elementos de acción, drama y fantasía, por lo que atrae a un amplio público. (Netflix)

El proyecto que se estrenó en el 2020 ganó adeptos entre el público juvenil y llegó a tener dos temporadas en Netflix; sin embargo, al finalizar el 2022, la mencionada plataforma decidió no renovarla para una tercera entrega. Con el destino de Ava inconcluso, el público comenzó a movilizarse para que otra compañía acoja el proyecto.

Te puede interesar: “D.P.: El cazadesertores” vuelve con más drama militar: mira el adelanto de la temporada 2

Barry, en su publicación de Twitter el 28 de junio, expresó su gratitud hacia los fans y destacó su pasión y esfuerzos increíbles. “Hoy estoy feliz de reportar que, gracias a sus voces unidas, pasión y esfuerzo, Warrior Nun regresará y será más épica de lo que podrían imaginar. ¡Más detalles vendrán pronto!”, reveló el showrunner.

Así se confirmó el retorno de "Warrior Nun". (Twitter/@SimonDavisBarry)

Una nueva casa para “Warrior Nun”

Por el momento no se ha confirmado si el retorno de Warrior Nun se concretará a modo de temporada completa o, quizá, en formato película. Asimismo, según reportes de Entertainment Weekly, el proyecto no continuaría en Netflix y todavía no hay datos de la nueva plataforma que recibiría al ejército de monjas guerreras.

Te puede interesar: La serie tailandesa que acaba de llegar a Netflix y promete jugar con tu mente

Las dos primeras temporadas de la producción cautivaron a los espectadores con su combinación única de acción, drama y elementos sobrenaturales. El trabajo de Alba Baptista, Kristina Tonteri-Young, Lorena Andrea, Toya Turner y Olivia Delcán se ha ganado una base de seguidores apasionados que se unieron en favor de su historia cautivadora. No cabe duda de que el regreso del thriller de fantasía es una victoria para los fanáticos que creyeron en el potencial de la serie y lucharon por su continuación.

El hashtag #SaveWarriorNun fue una de las tendencias más populares de Twitter. (Netflix)

Seguir leyendo: