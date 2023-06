“Among Us”: el videojuego de éxito se convierte en una serie animada

La dinámica de "Among Us" cobrará vida en una próxima serie de animación. (Innersloth)

El juego Among Us se convirtió en sensación internacional en 2020, mientras la pandemia y cuarentenas retenían a millones en sus hogares. Ahora la búsqueda del impostor se traslada a la pantalla chica en formato de serie animada. Variety reveló que el proyecto comenzó a tomar forma con la colaboración directa de CBS Eye Animation Productions y el estudio independiente de videojuegos Innersloth, quienes lanzaron el famoso reto de misterio en 2018.

La sinopsis de la ficción en camino no sería tan distinta a la del material de referencia original. La descripción es la siguiente: “Miembros de tu tripulación han sido reemplazados por un cambia-formas alienígena que trata de causar confusión, sabotear la nave y matar a todos. Descubre al impostor o cae víctima de sus engaños mortales”.

La nave espacial se convierte en escenario de sabotaje y desconfianza. (Innersloth)

El estudio de animación a cargo del proyecto será Titmouse, casa que ha producido Big Mouth y Star Trek Lower Decks. Owen Dennis, creador de Infinity Train (Cartoon Network/Max), toma las riendas de la adaptación como showrunner y productor ejecutivo. Se indica además que la preparación de esta versión de Among Us no sería afectada por las actual huelga de guionistas, pues se desarrolla bajo la competencia del sindicato de animación (TAG) en lugar del WGA.

El citado medio indica que por el momento no hay un contrato definido con un canal o plataforma de streaming para su distribución, pero las negociaciones sobre el tema están en curso.

En "Among Us", los jugadores se convierten en detectives espaciales mientras intentan descubrir al impostor. (Innersloth)

El éxito de “Among Us” en el mundo

Among Us salió al mercado de los videojuegos en 2018; sin embargo, su época de mayor auge fue en 2020. Cifras de octubre de ese año indican que llegó a ser líder de descargas móviles en 66 y 55 países (Google Play y iOS, respectivamente). Asimismo, un promedio de 500 millones de usuarios activos fueron registrados hasta el último tramo del 2020.

Recientemente hay un aumento de producciones que toman las premisas de videojuegos como insumos para nuevos contenidos audiovisuales. Así como la serie The Last of Us para HBO y el más reciente éxito de taquilla Super Mario Bros.: la película, hay más proyectos del mismo corte en camino. Amazon prepara el lanzamiento de una serie de televisión llamada Angry Birds Mystery Island, basada en el juego del mismo nombre. Una adaptación de Minecraft en formato película también llegaría a los cines en 2025.

