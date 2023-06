El impacto cultural de Pedro Pascal en “The Last of Us” y “The Mandalorian” para la representación latina

"The Last of Us" es la primera franquicia de PlayStation que se expandió al formato de series de televisión. (HBO)

Pedro Pascal, reconocido por su interpretación en The Mandalorian, está dejando una huella significativa en Hollywood. Además de su exitoso papel como Din Djarin en la aclamada serie de Star Wars, el actor de origen chileno se ha destacado en otros proyectos como la adaptación de The Last of Us y la épica Juego de tronos, ambas de HBO. En una reciente entrevista, la estrella habló sobre la importancia de la representación y cómo se siente al ser descrito como “modelo a seguir” de otros jóvenes colegas en la industria del cine.

Para el intérprete latino, el mejor impulso a la representación de comunidades en la pantalla está directamente relacionado con el proceso de casting. “Creo que el cambio es realmente importante y la mejor manera de continuar esta representación es elegir a una persona en un rol que no está limitado por su identidad racial”, expresó Pascal a Variety y reconoció que la audiencia puede criticar esas decisiones, sobre todo si se trata de personajes de un libro o que el público ya conoce. “La gente se molesta mucho, pero, ¿a quién le importa? Porque la forma más genial de hacer avanzar el marcador es ser abierto en el casting en todo sentido”, añadió.

La participación de Pedro Pascal en "The Mandalorian" y "The Last of Us" lo hacen elegible para ser nominado a los Emmy en la categoría de actor principal. (REUTERS)

En la adaptación de The Last of Us, Pascal fue elegido para convertirse en Joel Miller, un personaje que no era latino en el videojuego original. Aunque hubo cierta resistencia original a su selección, el público terminó conectando con la ficción televisiva, y su trabajo junto a Bella Ramsey convirtió a la dupla en sensación del internet.

Pascal, de 59 años, toma con responsabilidad su impacto en el público latino y el ser considerado un aliado para la comunidad LGBTQ+. “Quiero ser capaz de cumplir con esa tarea y continuar ejecutando esa tarea”, dijo con sencillez a la publicación estadounidense. “No se trata necesariamente de obtener una ‘A’, sino de entender la perspectiva de alguien y ser un compañero de escena para alguien. Si eso inspira a otras personas, quizá es el componente que no deseo reconocer. Puede hacer que mi corazón explote un poco”.

Bella Ramsey, estrella de "The Last of Us", se identifica como una persona no binaria. (HBO)

Pedro Pascal habla sobre la temporada 2 de “The Last of Us”

Por otro lado, el actor detrás del recordado Oberyn Martell de Game of Thrones comentó al citado medio que no tiene certezas sobre lo que podría ocurrir en la temporada dos de la serie postapocalíptica; sin embargo, opina que podría existir un espacio considerable para variar los sucesos del videojuego original.

“No lo sé. Creo que la parte dos tiene un mayor margen de flexibilidad. Parece ser una experiencia inmersiva diferente, aunque algunas cosas deben pasar para que la narrativa central se produzca. Parece un poco más abierta. Pero eso significa que no tengo ni idea”, respondió sobre la incertidumbre de su destino en la ficción.

