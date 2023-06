Así luce el live action de “Avatar: la leyenda de Aang” producido por Netflix

El live action de la exitosa serie animada sigue las aventuras de Aang, un maestro de 12 años que es capaz de dominar los cuatro elementos. (Netflix)

La jornada de Aang para dominar los cuatro elementos llega a Netflix en formato live-action. Como no es el primer intento de que los recordados personajes de Avatar: la leyenda de Aang (Avatar: the last airbender) salgan del formato 2D y cobren vida con actores de carne y hueso, los fanáticos del original tienen justificadas dudas respecto a qué tan bien podría funcionar la adaptación. Durante TUDUM, la convención de Netflix en 2023, se reveló el primer vistazo a los rostros principales de la serie que prepara el gigante de la N.

Gordon Cormier interpreta a Aang, el Avatar, un maestro aire de espíritu libre de 12 años que despierta tras estar congelado en el hielo por un siglo. Su misión es traer paz a la tierra que es amenazada por la Nación del Fuego.

El live action de "Avatar: la leyenda de Aang" fue anunciado por primera vez en 2018. (Netflix)

Kiawentiio Tarbell dará vida a Katara, una maestra agua hermana de Sokka. La madre de ambos fue asesinada por la Nación del Fuego y a pesar de su tragedia, ella elige unirse a Aang en su misión.

Kiawentiio Tarbell como Katara en "Avatar: the last airbender". (Netflix)

Ian Ousley (Por trece razones) toma el rol de Sokka, hermano mayor de Katara. Aunque no posee las cualidades mágicas de su hermana, él es diestro con el boomerang. También es parte de la expedición que dirige Aang mientras entrenan el dominio de los elementos.

Aunque comenzó a producirse en 2018, los showruners iniciales renunciaron al proyecto. Albert Kim asumió como nueva cabeza creativa en 2021. (Netflix)

Por último, Dallas Liu se convierte en el villano de la historia. Se trata de Zuko, el exiliado príncipe heredero de la Nación del Fuego. Su misión es capturar al Avatar para así recuperar su honor y la aprobación de su padre.

Según su director, la meta del live-action es realtar la autenticidad de la historia. (Netflix)

Frente a los miles de espectadores en el evento TUDUM desde Brasil, el reparto juvenil habló sobre el honor que sienten al ser parte de un clásico que acompañó la niñez de varias generaciones. Gordon Cormier, el menor de los cuatro actores, cautivó con su carisma. “Soy un fan de la serie y también estoy emocionado al igual que ustedes”, expresó el nuevo Aang ante los gritos del público.

Kiawentiio dejó entrever que el desarrollo del la serie colmará todas las expectativas, incluso por la presencia de Appa, la criatura voladora que es el espíritu guía de Aang.

Avatar: la leyenda de Aang tendrá ocho episodios y llegará a Netflix en 2024.

