“Pollitos en fuga 2”: la nueva entrega presenta primer adelanto y fecha de estreno

Nueva película de los creadores de "Wallace y Gromit" que será la secuela del film original estrenado en el 2000. (Netflix)

Han pasado 23 años desde que llegó a las carteleras del cine Pollitos en fuga (Chicken Run), aquella película en stop-motion derivada de la popular franquicia Wallace y Gromit. Ahora todo está listo para que una continuación estrene a través de Netflix el próximo 15 de diciembre. Chicken Run: Dawn of the Nugget es el título en inglés de esta nueva aventura emplumada que ya mostró un primer adelanto.

Aardman Animations y el servicio de streaming dieron a conocer un teaser en el que se muestra un vistazo de la tan esperada secuela, en la que los protagonistas, Ginger y Rocky le dan la bienvenida a su traviesa hija, Molly. El film entró en preproducción en octubre de 2019 antes de enfrentarse a diversos retrasos relacionados con la pandemia de COVID-19.

"Chicken Run: Dawn of the Nugget" llegará 23 años después de la primera entrega. (Netflix)

Dos décadas después de Pollitos en fuga, la historia inicia con Ginger habiendo escapado con éxito de la granja de Tweedy de una manera atrevida y arriesgada. Ella ha descubierto su lugar ideal: un idílico refugio en la isla donde todo el rebaño puede vivir en armonía, sin ningún riesgo para los humanos. Con la llegada de un nuevo miembro, Molly, incubada por Ginger y Rocky, parece que el final de cuento de hadas se le ha hecho realidad. Sin embargo, todos los pollos se enfrenta ahora a un peligro amenazante y inesperado en sus vidas.

“Pollitos en fuga 2″ tendrá un nuevo elenco de voces

Dirigido por Sam Fell (ParaNorman) y a partir de un guion de Karey Kirkpatrick y John O’Farrell, el largometraje animado hará algunos cambios en el reparto de voz. La estrella de ¡Shazam!, Zachary Levi, interpreta a Rocky Rhodes, reemplazando a Mel Gibson, quien dio voz al personaje la primera vez. Además, contará con Thandiwe Newton (Westworld) asumiendo el papel de Ginger, reemplazando a Julia Sawalha.

La película estrenará el 15 de diciembre en la plataforma de streaming. (Netflix)

El resto del elenco incluye a personalidades como la protagonista de The Last of Us, Bella Ramsey, en el rol de Molly. Junto con Romesh Ranganathan, Daniel Mays, Jane Horrocks, Imelda Staunton, Lynn Ferguson, Josie Sedgwick-Davies y Nick Mohammed. David Bradley encarnará a Fowler, papel que fue del fallecido Benjamin Whitrow.

Chicken Run: Dawn of the Nugget no es el único proyecto que están planeando Netflix y Aardman Animations, pues también trabajando en una nueva aventura para Wallace y Gromit. Teniendo en cuenta el éxito de taquilla y los elogios de la crítica de la primera película, es sorprendente que haya tardado tanto en crearse una secuela. Aparte de los retrasos por la pandemia, una posible razón del largo tiempo entre las películas podría deberse a que la asociación entre Aardman y DreamWorks Animation llegó a su fin en 2006, tras el lanzamiento de Lo que el agua se llevó.

El elenco de voces de "Chicken Run: Dawn of the Nugget" contará con Bella Ramsey y Zachary Levi. (Netflix)

Antes de que llegue la segunda entrega, puedes disfrutar de Pollitos en fuga en Netflix.

