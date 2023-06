A solas con Nicole Wallace y Gabriel Guevara por el estreno de la película “Culpa mía”

El 8 de junio se estrena en Amazon Prime Video la película Culpa Mía, basada en la exitosa trilogía Culpables de la argentina Mercedes Ron. (Prime Video)

Culpa mía es la nueva apuesta de Prime Video creada en España. El largometraje es la adaptación de la primera novela de saga literaria de Mercedes Ron, Culpables, que vendió casi un millón de ejemplares en todo el mundo. Además, acumula un importante grupo de fans que interactúa permanentemente con la escritora vía redes sociales, ya que ella misma pide escucharlos para modificar sus historias en pleno proceso.

La trama cuenta la historia de Noah, quien se ve obligada a mudarse a la mansión de William Leister, el nuevo esposo de su madre. A pesar de su resistencia inicial, ella se encuentra con Nick, su hermanastro, a quien detesta de inmediato. A estos dos jóvenes personajes les dan vida los actores Nicole Wallace (Skam España) y Gabriel Guevara (Tú no eres especial).

El largometraje es una adaptación de la novela de Mercedes Ron. (Prime Video)

Antes del estreno de Culpa mía, Infobae viajó hasta Madrid para conversar en exclusiva con ellos acerca de su reencuentro, su amistad y su relación fuera de las cámaras. Nicole y Gabriel nos contaron si se atreverían a tener una relación como la de Nick y Noah, y si lo consideran realmente un amor prohibido. “Yo creo que en sí todo el romance es bastante llamativo. También las escenas de acción y un poquito todo lo que tiene la película que en sí es lo que nos mantiene ahí, alerta y pegados en la pantalla”, detalló Guevara.

En la historia, el turbulento pasado de Noah y la situación complicada de Nick pondrán a prueba su amor prohibido. Cabe destacar que, Nicole Wallace y Gabriel Guevara volvieron a coincidir en la ficción para llevar a la pantalla este fenómeno literario. “Es como un poco prohibido por el hecho de que creo, pues los padres, pues obviamente que están en la misma familia sin que obviamente sea nada turbio. Pero sí, luego que cada uno tiene un poco su vida, su vida prohibida. Él con su doble cara, yo con mi doble cara y todo eso, sí está muy prohibido”, expresó Nicole.

Nueva apuesta de la plataforma de streaming en España. (Prime Video)

Producida por Pokeepsie, la productora perteneciente al actor español Alex de la Iglesia y su esposa, Carolina Bang, Culpa mía es dirigida por Domingo Gonzalez. Nicole Wallace detalló que, aunque le gustaría vivir una historia como la de su personaje, admite que las vidas reales de ella y Gabriel Guevara son bastante más tranquilas que las de los protagonistas.

“En un mundo ideal me encantaría vivir con algo así, con las carreras y con las peleas y con tal, pero tampoco creo que sea muy bueno para mí salud mental meterme en ese tipo de relación. entonces igual mi psicóloga me diría que no, que mejor no”, añadió.

Nicole Wallace y Gabriel Guevara son los protagonistas de la historia. (Prime Video)

Culpa mía se podrá ver a partir del 8 de junio en Prime Video.

