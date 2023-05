“Mansión embrujada”: la anticipada comedia de terror lanzó su tráiler oficial

La nueva película que une la comedia y el terror llegará este año. (Disney Plus)

Te puede interesar: “Avatar: el camino del agua” ya tiene fecha de estreno en streaming

La compañía de Walt Disney celebra en 2023 su centenario de creación y qué mejor manera de agasajarse a sí mismos que demostrando su vigencia en el mercado después de tantos años y cambios mundiales. Mansión embrujada (Haunted Mansion) es una secuela a la clásica película de 2003 liderada por Eddie Murphy y ahora Owen Wilson tendrá la difícil tarea de continuar la historia de la mansión infestada por almas en pena. El tráiler oficial asegura la experiencia divertida y terrorífica de la primera aventura.

El film original está basado en la famosa atracción del parque de Disney. Tomar inspiración de las atracciones no es un concepto que se haya quedado en el pasado, puesto que, recientemente se han visto películas como Tomorrowland, protagonizada por George Clooney, y Jungle Cruise, con Dwayne Jhonson y Emily Blunt como protagonistas. Sería curioso ver qué otras atracciones clásicas de los parques de diversiones pueden ser adaptadas cinematográficamente.

El clásico de 2003 va a tener una continuación de la historia. (Disney)

Murphy no volverá a interpretar a Jim Evers, pero en cambio hay un reparto lleno de estrellas que aseguran un buen momento viendo la pantalla: Rosario Dawson (Ahsoka), LaKeith Stanfield (Sorry to Bother You), Owen Wilson (Loki), Danny DeVito (Matilda) y otros más. Parece que el fantasma de la Novia busca perturbar la felicidad en la casa después de los eventos de la película anterior buscando una nueva víctima entre los visitantes, teniendo en cuenta que Wilson interpreta a un cura es muy probable que el sea el encargado de solucionar los problemas fantasmales.

Te puede interesar: “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”: todas las curiosidades de la película que llega a Disney+

El director de Mansión embrujada es Justin Simien, prometedor cineasta que tiene en su haber Querida gente blanca y Queer for Fear. Teniendo en cuenta sus anteriores trabajos, se puede esperar un gran trabajo en el guion y un ritmo bastante ligero que mantendrá a la audiencia entretenida en todo momento. En la escritura del proyecto se encuentran Guillermo del Toro, D. V. DeVincentis y Katie Dippold; la presencia de del Toro en los créditos es una garantía de calidad que tienen todos sus proyectos.

Guillermo del Toro aportó desde la parte creativa en el guion de "Mansión emburjada". (Twitter/@realGDT)

La película Mansión embrujada se estrenará el 28 de julio en Disney+.

Te puede interesar: “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”, “La familia Stallone” y “McGregor Forever” entre los estrenos del 15 al 21 de mayo en streaming

Seguir leyendo: