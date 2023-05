“Medicina letal”: la serie que se inspira en la crisis de opioides de Estados Unidos

La ganadora del Emmy Uzo Aduba protagoniza este drama estadounidense. (Netflix)

Medicina letal (Painkiller) es una próxima serie limitada que se lanzará a través de Netflix. La historia se basa en el artículo de The New Yorker “La familia que construyó un imperio del dolor”, escrito por Patrick Radden Keefe, y en el libro “Pain Killer: un imperio del engaño y el origen de la epidemia de opioides de Estados Unidos”, de Barry Meier. Uzo Aduba, la ganadora del Emmy por Orange is the New Black, es una de las protagonistas.

El drama inspirado en hechos reales aborda la crisis de los opiáceos, que se define como el aumento del uso excesivo de medicamentos y que provocaron la muerte por sobredosis a miles de personas en EE. UU. desde la década de los 90. Específicamente, la trama sigue de cerca la controversia en torno a Purdue Pharma, el fabricante de OxyContin.

"Medicina letal" llegará al streaming el próximo 10 de agosto . (Netflix)

Edie (Aduba) es una mujer que investiga el caso que conecta con la responsabilidad de la empresa farmacéutica Purdue. En su camino se topará con Richard Sackler, uno de los ejecutivos más importantes de la compañía; Shannon, miembro del equipo de ventas; Britt, un vendedor con una larga trayectoria; y Mortimer Sackler, el co-propietario de todo este aparato corporativo.

Además de Aduba en el protagónico con el rol de Edie, el elenco de Medicina letal está integrado por Tyler Ritter como John Brownlee, Matthew Broderick como Richard Sackler, Sam Anderson como Raymond Sackler, Taylor Kitsch como Glen Kryger, Carolina Bartczak como Lily Kryger, John Ales como el Dr. Gregory Fitzgibbons, Ron Lea como Bill Havens, Ana Cruz Kayne como Brianna Ortiz, West Duchovny como Shannon Schaeffer y Jack Mulhern como Tyler Kryger.

La temporada se compone de seis episodios. (Netflix)

El proyecto fue desarrollado por Micah Fitzerman-Blue y Noah Harpster en una temporada de seis episodios, ambos tiene crédito en la producción como showrunners. El rodaje se llevó a cabo en Toronto de 2021 bajo la dirección de Peter Berg. Eric Newman (Narcos) figura como productor ejecutivo.

Las historias sobre la crisis de opioides en la TV

Medicina letal no es la primera serie en abordar los hechos reales en torno a la epidemia de opioides, ya que, anteriormente se vio la ficción Dopesick, protagonizada por Michael Keaton y Rosario Dawson para Star+. Ambas albergan temas parecidos, pero sólo queda esperar a ver cómo la dos veces premiada con el Emmy, Uzo Aduba, se desenvuelve en el rol principal de este título.

"Medicina letal" y "Dopesick", de Star+, tienen temáticas similares. (Netflix)

Los capítulos se lanzarán el próximo 10 de agosto en el catálogo de Netflix.

