“Cráter”, la nueva película de Disney+ de los productores de “Stranger Things”

Un niño que fue criado en una colonia minera lunar y está a punto de ser trasladado de manera permanente a un planeta lejano luego de la muerte de su padre.

El próximo 12 de mayo se estrenará en Disney+ la película Cráter enmarcada en el género de ciencia ficción y de aventuras pero que también se mete de lleno en los vínculos familiares. Esta producción relata la historia de “Caleb Channing (Isaiah Russell-Bailey, We Can Be Heroes), un niño que fue criado en una colonia minera lunar y está a punto de ser trasladado de manera permanente a un idílico planeta lejano luego de la muerte de su padre (Scott Mescudi). Pero antes de irse, para cumplir con el último deseo de su padre, él y sus tres mejores amigos, Dylan (Billy Barratt, Invasion), Borney (Orson Hong, Only Murders in the Building) y Marcus (Thomas Boyce, To Have Loved & Lost), y una recién llegada de la Tierra, Addison (Mackenna Grace, Ghostbusters: Afterlife), se llevan sin autorización un vehículo para realizar un viaje, su última aventura, con la intención de explorar un misterioso cráter”. Así resume la sinopsis de este film que llega el próximo mes.

Cráter está dirigida por Kyle Patrick Alvarez (Homecoming) y cuenta con el guión de escrita por John Griffin pero también se sumó a la producción Shawn Levy conocido por su labor como director en varios episodios de Stranger Things y es acompañado por Dan Levine y Dan Cohen. Originalmente Levy iba a ser el director de Crater pero luego decidió sumarse al equipo de producción. La producción ejecutiva, por su parte, está a cargo de Emily Morris, John G. Scotti, Rpin Suwannath, Gordon Gray, Paris Latsis y Terry Dougas.

"Cráter": El nuevo film que se suma al catálogo de Disney+

El film, ambientado en 2257, está destinado a un público joven ya que relata la famosa coming on age, esa etapa de la vida cuando los niños se convierten en adolescentes y crecen. Las primeras impresiones la vinculan con el film Stand by me (Cuenta conmigo que puedes ver en Netflix) basada en una novela de Stephen King y protagonizada por River Phoenix.

“Prométeme que irás al cráter”, le pide casi rogando el padre de Caleb y le asigna así una misión a su hijo antes de morir. Entonces se reúnen un grupo de chicos, amigos entre sí, que nunca salieron del domo donde fueron criados por sus padres. Y así, estos cuatro amigos, se adentran a la aventura de sus vidas que recuerda mucho a la historia de Stranger Things. Para dirigirse hasta el cráter, los chicos roban un vehículo. “¿Sabes qué es lo mejor de los viajes? Que puedes dejar todo atrás”, le dice el papá a Caleb como una premonición de lo que sucederá.

Una expedición hasta un cráter los hará unirse y vivir una aventura inolvidable

Cráter es más allá de un clásico film de ciencia ficción una historia que aborda las relaciones humanas y esos vínculos infranqueables que se forjan con los amigos en la infancia. Pero también habla sobre las dificultades que aparecen cuando esos muchachitos deben crecer, asumir responsabilidades y abrazar los dolores que atraviesan sus corazones.

Cráter estará disponible en Disney+ a partir del 12 de mayo cuando se estrene en la plataforma.

