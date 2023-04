Russell Crowe a solas con Infobae por “El exorcista del papa”: “La maldad existe, la he visto”

El protagonista de éxitos como El Gladiador, se pone en la piel de Gabriele Amorth, un sacerdote del Vaticano, encargado de practicar miles de exorcismos.

A lo largo de su carrera artística, Russell Crowe ha sido muchas cosas, Robin Hood, Noé, un espía infiltrado, un gladiador romano y un agente antisecuestros, entre muchas otras vidas que ha desarrollado en la gran pantalla. Sin embargo, el actor nunca había dado vida a un sacerdote y menos a uno que realiza exorcismos, situación que es irónica ya que Crowe confiesa que personalmente las películas de terror no le agradan.

Te puede interesar: “Super Mario Bros. La Película” destrona a “Frozen 2” y se convierte en el mejor estreno de una película animada

“Bueno, probablemente no debo decir esto, no me gustan. Me gusta dormir profundamente por la noche y despertarme con la cabeza despejada. Dije que entiendo que la gente lo es (fan), entiendo que la gente vaya a ver películas de terror. Quieren esa emoción, quieren tener miedo, quieren agarrar la mano de la persona que está a su lado. Lo entiendo pero es sólo mi preferencia personal”, detalló Crowe a Infobae.

(Sony Pictures)

El actor es el protagonista de El exorcista del papa, película de terror biográfica inspirada en la historia real del padre Gabriele Amorth, exorcista principal del Vaticano. El film se centra en la particular experiencia de vida de Amorth, un sacerdote que ejerció como exorcista principal del Vaticano, realizando más de cien mil exorcismos a lo largo de sus años. Para Russell más que la historia de terror, lo que le llamó la atención para interpretar a este personaje fue la historia del sacerdote.

Te puede interesar: Timothée Chalamet protagonizará nueva película biográfica de Bob Dylan dirigida por el director de “Indiana Jones 5″

“Los detalles biográficos que pude investigar sobre él fue lo que realmente me interesó. Lo encontré un hombre interesante, el viaje en el que había estado, donde luchó contra los fascistas en la Segunda Guerra Mundial, salió de la guerra. Se convirtió en abogado, luego en periodista. Finalmente fue aceptado en escuela de teología. Se convirtió en sacerdote, trabajó durante 30 años dentro de Los Impotentes. Ese orden tiene que ver con la comunicación, así que estaba produciendo radio, televisión, escribiendo artículos para revistas religiosas y hasta los 60 se convierte en exorcista”, dijo.

Nueva película de Russell Crowe basada en hechos reales

Si bien al galardonado actor no le gusta ver las historias de terror en cine o televisión, confiesa que algo de lo que está seguro es que el mal existe y está por todas partes y él es testigo constante de eso. “¿Creo que el mal existe en el mundo? Absolutamente, lo creo. Puedes ver eso todas las noches cuando ves las noticias, puedes verlas cuando retrocedes en el historial y ves el tipo de cosas que nuestra especie se ha infligido a sí misma ¿sabes? Entonces, si, creo que el mal existe”.

Te puede interesar: “Indiana Jones 5” será la película más larga de la franquicia y se revela nuevo póster previo a su estreno

Refiriéndoselo en particular a sucesos paranormales o extraños, el actor también ha sido testigo de ellos y aunque no ha sabido darles una explicación lógica a lo que ha vivido, confesó a que a su edad, ha aprendido que no sabe nada sobre el mundo y tampoco espera encontrar las soluciones para todo lo que ocurre.

Nueva película de Russell Crowe basada en hechos reales

“Existen coincidencias que suceden en la vida y que son inexplicables. La cuestión es que hablas con todo el mundo y han tenido la misma experiencia. Entonces si es una experiencia compartida de esa manera, ¿es una coincidencia? Todos hemos tenido estas cosas y no podemos explicar nada de esto. Estoy en esa edad ahora a los 58, donde ya no me paro en una montaña de cinismo pensando que entiendo cosas, porque cuanto mayor me hago, más me doy cuenta de que no sé nada. No sé cómo funciona el mundo, No sé cómo se conectan estas cosas. Sólo sé que existen”, apuntó.

Por otro lado Russell detalló que aunque recientemente ha hablado con el director Ridley Scott, desconoce detalles acerca de la producción de Gladiador 2, ya que además de que su personaje no aparecerá en la secuela, confía en que Scott hará un excelente trabajo y que todos los involucrados aprenderán mucho del director.

Nueva película de Russell Crowe basada en hechos reales

“Yo no le he dado ningún tipo de sugerencia. Si quiere hacerme una pregunta, me llamará, pero en este momento la producción no me involucra. Mi personaje falleció, así que continúa con una segunda historia y es el momento para que el tambièn lo haga. Le van a dar un gran presupuesto, está armando un gran elenco, es uno de los grandes cineastas que han existido y si se le ha ocurrido donde puede hacer una segunda parte de esa historia, entonces tenemos que tener un poco de fe y estoy seguro de que va a ser espectacular y les deseo a todos los involucrados en la producción, mucha suerte”, añadió.

Nueva película de Russell Crowe basada en hechos reales

Puedes ver El exorcista del papa estrena el próximo 5 de abril.

Seguir Leyendo: