“Only Murders in the Building” ficha a una gran estrella de Hollywood en su tercera temporada

Steve Martin, Selena Gómez y Martin Short protagonizan esta comedia dramática. (Star Plus)

La tercera temporada de Only Murders in the Building se encuentra filmándose actualmente y acaba de confirmar otro fichaje: la tres veces ganadora del Óscar Meryl Streep. El anuncio fue realizado por el propio elenco desde las redes sociales: primero, en un video donde se ve aparecer a la actriz junto a Steve Martin, Selena Gómez y Martin Short, los protagonistas; y luego en una fotografía de todos ellos juntos.

Por ahora, se desconoce el rol que tendrá Streep en la serie de misterio, pero se espera que su personaje esté relacionado al teatro debido a que el nuevo asesinato ocurre durante la obra teatral de Oliver Putnam (Short). Ya se había visto en el final de la segunda entrega que Paul Rudd tendrá un papel esencial dentro de la próxima historia y, probablemente, su trágico destino tenga que ver con su compañero de escenas, Charles-Haden Savage (Martin).

Meryl Streep se une al elenco de "Only Murders in the Building". (Instagram/@selenagomez)

El rodaje de los nuevos episodios da inicio en enero de este año y se espera que puedan verse en streaming (Hulu para Estados Unidos y Star+ para América Latina) en algún momento de 2023. Mientras tanto, solo queda teorizar en base a los hilos sueltos que quedaron en la temporada anterior como, por ejemplo, ¿qué relación tendría Mabel (Gómez) con Ben Glenroy (Rudd).

Only Murders in the Building hizo un salto en el tiempo en el episodio final de la temporada dos, luego de que los podcasters e investigadores resolvieran el misterio detrás de la muerte de Bunny Folger (la presidenta de la junta del edificio Arconia que murió por apuñalamiento). El giro que dio la trama tomó por sorpresa al público, ya que había más de un sospechoso de haber cometido el asesinato.

Paul Rudd tuvo un cameo en el final de la segunda entrega. (Star+)

Una de las series más exitosas de Star+

La comedia dramática es una creación de Steve Martin y John Hoffman que debutó en Hulu a mediados de 2021. Todo inicia cuando tres extraños que viven en el mismo edificio descubren que los une su pasión por los podcasts de género true crime. Esa misma noche en la que cruzan sus caminos, Tim Kono, uno de los residentes de Arconia, aparece sin vida en su apartamento. Pese a que la policía maneja la versión de un suicidio, ellos sospechan que hay algo más detrás de su muerte.

Con el paso de los capítulos, la producción envuelve a más de uno en las peripecias que enfrentan Mabel, Charles y Oliver como detectives improvisados. Comienzan a investigar a otros vecinos del lugar para encontrar la ansiada respuesta y ganar el reconocimiento de haber resuelto el caso en su podcast.

El título tiene actualmente dos temporadas que se pueden ver en streaming. (Star Plus)

Las dos primeras temporadas de Only Murders in the Building se puede ver en el catálogo de Star+.

