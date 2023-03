Kiefer Sutherland: los detalles exclusivos de su nueva serie “Rabbit Hole”

Kiefer Sutherland, el recordado actor de "24", vuelve al género thriller en una nueva serie de espionaje titulada "Rabbit Hole". Llega el 27 de marzo a Paramount .

“Las cosas no son lo que parecen y creo que estamos viviendo en un mundo donde descubrir e identificar la verdad está siendo cada vez más difícil”, reflexiona Kiefer Sutherland en base al argumento central de Rabbit Hole, el thriller de espionaje que protagoniza para Paramount+. El actor detrás de Jack Bauer en la inolvidable 24 declara su amor por este género que involucra mucha acción y regresa por todo lo alto.

“Creo que una de las cosas que amo del thriller es que hay un elemento de fisicalidad en la producción. Ciertamente, tuve esa experiencia con 24 y la tuve aquí con Rabbit Hole. Así que, es un aspecto de ese género que disfruto mucho como actor. Es bueno volver y hacerlo por un rato”, confiesa Sutherland.

La nueva serie de espionaje se lanzará el 27 de marzo. (Paramount+)

El título de esta ficción se relaciona directamente con la frase de “madriguera de conejo”, que es utilizada por usuarios cuando se sumergen en nueva información en línea. La trama sigue a John Weir, un experto en espionaje corporativo, que termina dentro de una gran conspiración cibernética cuando es inculpado de un asesinato y debe huir hasta encontrar quién está detrás de todo esto. Su protagonista resume bien la premisa: “Él es un cazador y se convierte en la presa”.

“No creo que la gente deba saber nada [antes de verla], sólo usar sus sentidos y, si algo no parece certero o de confianza, confía ese instinto. Si algo no parece bueno, también confía en ese instinto”, es el consejo de la estrella británica para el público de Rabbit Hole. “Lo que amo de la serie es que realmente hace a la audiencia participar porque las cosas no son lo que parecen y tienes que trabajar para averiguar quién dice la verdad, quién es bueno y quién malo. Y no es un camino muy claro”.

"Rabbit Hole" es una creación de los guionistas John Requa y Glenn Ficarra. (Paramount+)

Alejado de la tecnología y un admirador de la nueva televisión.

Kiefer Sutherland no utiliza una computadora porque básicamente es muy malo tipeando, pero tampoco tiene cercanía con la faceta virtual que otorgan las redes sociales. Dice que ser parte de este proyecto “no afectó” su comportamiento o forma de ver las cosas en la actualidad: “No tengo un correo electrónico ni una computadora. Escribo mis cartas a puño y letra, y uso mi teléfono como un teléfono”.

Está agradecido de no ser tan vulnerable ni estar expuesto como otras celebridades, pero admite que “ha sido alarmante de ver la variedad de formas en la que nuestra información privada puede ser obtenida o manipulada”. En esa misma línea, elogia el trabajo de John Requa y Glenn Ficarra como guionistas, y recuerda la película Un Santa no tan santo –uno de los trabajos del dúo– como una de sus historias favoritas de todos los tiempos.

Kiefer Sutherland dará vida a John Weir, un experto en espionaje corporativo que es inculpado de asesinato. (Paramount+)

A sus 56 años y con una trayectoria que inició en la década del 80, Sutherland se siente emocionado por lo mucho que ha progresado la televisión como un medio para contar historias. Tiene muy presente el recuerdo de Ordinary People, un film que vio en la niñez, y uno que en el que participó, Cuenta conmigo (que tuvo un escaso presupuesto de ocho millones), para ejemplificar cómo este tipo de relatos originalmente del cine han mutado y migrado hacia la TV.

“Los estudios de cine ya no hacen este tipo de películas, han sido como adoptadas por la televisión”, asegura y, con una confianza depositada en el presente de este formato, sostiene: “Entonces, si esas son la clase de historias de las que quieres formar parte, la televisión se ha convertido en el lugar de encuentro para ello”.

Serie protagonizada por Kiefer Sutherland

Rabbit Hole se lanzará el 27 de marzo en el catálogo de Paramount+.

