Tras su paso por el Oscar, la película protagonizada por Brendan Fraser llega al streaming

Un hombre de 600 libras ha decidido no querer vivir luego de perder a su pareja y estar distanciado de su hija. (A24)

The Whale logró ser para Brendan Fraser, el trabajo que lo regresó de nueva cuenta a los reflectores de Hollywood. Un film de corto presupuesto consiguió que el actor no sólo volviera a los titulares de los medios de comunicación por su actuación en este trabajo bajo la dirección de Darren Aronofsky, también le dio su primer Oscar a mejor actor en la pasada entrega de los premios de la academia. Ahora el largometraje llegará al streaming para aquellos que deseen ratificar por que Fraser merecía tal reconocimiento. Además, aquellos que no pudieron ver este título en el cine, podrán vivir desde la comodidad de su casa de esta emotiva y desgarradora historia.

Será a través de Paramount+ que los suscriptores del servicio podrán disfrutar de esta producción nominada a tres estatuillas doradas de las cuales se llevo dos, la de Fraser y una más a mejor maquillaje y peluquería. No obstante aún no se da a conocer la fecha exacta en la que este film estará disponible en el catálogo del servicio de entretenimiento. La película cuenta con una duración de casi dos horas fue escrita por Samuel D. Hunter, basada en su obra de teatro de 2012 del mismo nombre tuvo un presupuesto de apenas tres millones de dólares y hasta el momento ha recaudado más de 37 millones de dólares.

The Whale estrenó el 9 de diciembre del año pasado en Estados Unidos y su lanzamiento marcó el regreso de Fraser (La momia y George de la jungla) a la pantalla grande. Como se recuerda, el actor sufrió abuso y este hecho lo llevó a una depresión que lo alejó de las cámaras, situación que comentó durante su discurso al momento de recibir su Oscar hace unos días.

La película se estrenó mundialmente en el 79º Festival Internacional de Cine de Venecia, donde el actor de 54 años recibió una majestuosa ovación de pie por más de seis minutos. Hizo llorar de emoción a Fraser ya que todos elogiaron su actuación. “Charlie es el hombre más heroico que he interpretado”, dijo el actor durante las entrevistas que se otorgaron en el festival. El rumor que empezó a circular es que seguramente lo veamos en la carrera a los premios Oscar.

Sadie Sink, reconocida por la serie "Stranger Things" interpreta a la hija de Brendan Fraser en esta historia. (A24)

La descarnada película sigue a Charlie (Fraser), un profesor de inglés que vive con obesidad, quien ha decidido comerse a sí mismo hasta morir. Su dolor y miseria provienen del abandono y la muerte de su amante gay, lo que lo lleva a atracones crónicos de comida. Mientras tanto, el protagonista, quien da vida a un hombre con obesidad mórbida de 600 libras de peso, lucha por reconectar con su hija de 17 años, interpretada por Sadie Sink de Stranger Things.

Para lograr la caracterización el actor utilizó un traje especial que le agregaba unos 100 kilos aproximadamente. El proceso le llevaba seis horas diarias en la sala de maquillaje y durante el festival se refirió a este traje como algo “engorroso, no exactamente cómodo”. También agregó: “La pieza del torso era casi como una camisa de fuerza con mangas que, retocadas a mano, se veían idénticas, al igual que la piel humana, hasta el cabello cortado a mano”.

Brendan Fraser ganó el premio a mejor actor por "The Whale" en la sala de prensa en los Oscar. (Jordan Strauss/Invision/AP)

Para esta producción Darren Aronofsky se unió una vez más a su antiguo director de fotografía, Matthew Libatique. Libatique ha filmado todas las películas de Aronofsky hasta la fecha, excepto El luchador. The Whale es el nuevo trabajo del director después de que en 2017 lanzó Mother!, largometraje que dividió a críticos y espectadores por igual.

Antes de que The Whale este en el streaming puedes disfrutar de El cisne negro que está disponible en Star+.

