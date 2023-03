Así es la nueva temporada de “Sexo/Vida” en Netflix

Billie se enfrenta a más retos y nuevos deseos, mientras trata de conseguir la vida que realmente quiere.

Creada por Stacy Rukeyser, basada en la novela de B.B. Easton y protagonizada por Sarah Shahi (Chicago Fire), en junio de 2021 se estrenó en Netflix una serie dramática llena de erotismo que supo llamar la atención de la audiencia, su nombre es Sexo/Vida, misma que para este 2023 regresó el 2 de marzo con más historias para contar. La producción está tan presente que actualmente se metió al ranking de lo más visto en la plataforma, posicionándose como el segundo título más visto a nivel mundial.

La primera temporada inició contando sobre el atrevido pasado sexual de una mujer llamada Billie Connelly, el cual choca con su presente como esposa y madre cuando su ex, un chico malo con el que no puede dejar de fantasear, vuelve a su vida. Ahora, la segunda parte de la historia muestra a la protagonista enfrentándose a más retos y nuevos deseos, mientras trata de conseguir la vida que realmente quiere.

La segunda temporada de "Sexo/Vida" se estrenó el 2 de marzo. (Netflix)

De qué trata la segunda temporada de Sexo/Vida

Frustrada por la menguante pasión de su esposo, Billie empieza a llenar un diario (y obsesionarse) con los recuerdos de las hazañas eróticas vividas con su exnovio Brad. Luego de un tiempo en el que sucedieron mil y un cosas, en medio de un nuevo comienzo en Nueva York, Billie sale de su zona de confort para pasar una noche de diversión, y allí sucede de todo un poco. Muchas cosas vendrán.

“Fue realmente importante que no fuera una elección fácil, y a medida que avanza la temporada, los dos hombres se van desprendiendo de las capas y se comprende por qué Brad es como es y cuál fue el problema en su relación, pero también cuál era el trauma con el que estaba lidiando”, explicó la showrunner Stacy Rukeyser en una entrevista con Collider.

"Sexo/Vida": drama erótico que está arrasando en el gigante del streaming con su nueva entrega. (Netflix)

Episodios de Sexo/Vida y más

La primera temporada se compone de 8 episodios y la siguiente de 6. Los capítulos de la segunda entrega se titulan “Bienvenida a Nueva York” (primero), donde la protagonista intentará tener un nuevo comienzo para su vida. Luego continúa con “Georgia en mi mente”, “Temporadas de amor”, “Mi debilidad”, “El futuro empieza hoy” y “Día divino”. En este último, un incidente resulta ser muy revelador para Billie y una nueva celebración de amor augura nuevos comienzos para todos.

¿Habrá tercera temporada? Por el momento el gigante del streaming no ha renovado ni cancelado oficialmente la serie. Sin embargo, aunque no hay noticias sobre entregas adicionales, las esperanzas de sus seguidores no se han desvanecido del todo. Mientras, es necesario disfrutar lo presente y seguir esperando.

Póster oficial de "Sexo/Vida", segunda temporada. (Netflix)

Además de Shahi como Billie, los actores principales de la la serie son Mike Vogel como Cooper, Adam Demos como Brad, Margaret Odette como Sasha, Li Jun Li como Francesca, Amber Goldfarb como Trina y Jonathan Sadowski como Devon. La mayoría retornaron para la continuación.

Según Chris Vognar de Rolling Stone, “Sexo/Vida vuelve a satisfacer tus deseos más húmedos”. Disfrútala por completo en Netflix.

