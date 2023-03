Así es el drama japonés basado en un popular manga que está arrasando en Netflix

Una exprostituta que no oculta su pasado empieza a trabajar en un puesto de comida en una pequeña ciudad costera y a consolar a las almas solitarias que pasan por allí.

Me llamo Chihiro (Call me Chihiro) es una hermosa película japonesa que está destacando en el catálogo de Netflix y que estrenó el 23 de febrero. Es uno de los largometrajes con los que hay que tomarse el tiempo para disfrutar todo lo que su trama propone, ya que se enfoca en los sentimientos, además que utiliza analogías y metáforas mezcladas con bellas imágenes.

¿De qué trata? Está basada en el manga Chihirosan y es una historia de drama sigue a una exprostituta que no oculta su pasado, quien empieza a trabajar en un puesto de comida en una pequeña ciudad costera, donde empieza a consolar a las almas solitarias que pasan por allí.

"Me llamo Chihiro" es una de las películas asiáticas más vistas en el gigante del streaming. (Netflix)

Me llamo Chihiro es una producción de 2 horas con 11 minutos, guionizada y dirigida por Rikiya Imaizumi, famoso cineasta de su país. Es protagonizada por Kasumi Arimura (Samurái X: el fin en Netflix) en los zapatos de Chihiro, acompañada en el reparto principal por Hana Toyoshima como Seo Kuniko, Lily Franky como Utsumi, Jun Fubuki como Tae y Mitsuru Hirata como Bito. Otros de los nombres presentes son Itsuki Nagasawa, Toshie Negishi, Yui Sakuma, Keiichi Suzuki y Ryuya Wakaba.

El largometraje japonés lleva cerca de dos semanas destacándose en el gigante del streaming como una de las más vistas, posicionándose en el tercer lugar del Top 10 global, en la categoría de películas de habla no inglesa, seguida de otra producción asiática (coreana), Identidad desbloqueada. Actualmente cuenta con 6.11 millones de horas vistas y se espera que sus número sigan en aumento.

"Me llamo Chihiro" estrenó el 23 de febrero de 2023. (Netflix)

La encantadora Chihiro se caracteriza por poseer una personalidad única, que no esconde quién es, ni a qué se dedicaba antes de su actual vida. Ella parece vivir la vida con una sensibilidad especial en la que trata con mucha amabilidad y compasión a todos. En el transcurso de la trama ella conoce a distintos personajes, a quienes de distintas maneras ayuda con la soledad.

El guion de Me llamo Chihiro

Según expertos es muy difícil encajar a este film en un solo género, además que aseguran puede no ser del agrado de todos, ya que no tiene un conflicto o trama específica, pues el desarrollo de la acción en Me llamo Chihiro se basa en la interacción de los personajes, con fin de que el espectador entienda que una persona puede cambiar o mejorar la vida o el estado de ánimo del otro, con algo tan simple como la compañía o un abrazo.

"Me llamo Chihiro" está basada en el famoso manga llamado "Chihirosan". (Netflix)

“A veces, resulta adorable y conmovedora, y a veces parece desenfocada, como si fuera una pizarra en blanco demasiado grande para proyectar en ella nuestros sentimientos”, dijo John Serba, colaborador de Decider sobre ella. Me llamo Chihiro puede verse en Netflix desde el 23 de febrero.

