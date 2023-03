“Amor, bodas y otros desastres”: una simpática comedia romántica para ver en el fin de semana

Comedia romántica sobre personas que trabajan en bodas para crear el día perfecto para una pareja que se quiere mientras sus relaciones están lejos de ser perfectas.

Este film estrenado en 2020 en cines está disponible en Netflix y es un título ideal para los amantes del género de las comedias románticas. Amor, bodas y otros desastres fue dirigida por Dennis Dugan (Un papá genial) y cuenta con un elenco diverso que va desde los veteranos en la actuación como Jeremy Irons (La casa Gucci) y Diane Keaton (El club de las divorciadas) pasando por el elenco más joven que incluye a Diego Boneta (Luis Miguel, la serie), Maggie Grace (Lost) y Andrew Bachelor (Amor de calendario). A lo largo del film se verán 5 historias de amor que se irán entrelazando al estilo (lejano) de la tan amada por todos Realmente amor.

Te puede interesar: “Bad Boys para siempre”: la película que llegó a Netflix y está entre las más vistas

El británico Irons interpreta a Lawrence Phillip, un estricto wedding planner y super reconocido en el ámbito de las bodas. Su perfeccionismo apabulla a sus empleados y también a sus amigos quienes deciden que es momento de que se desconecte un poco de sus obligaciones y disfrute más su vida. Así le gestionan una cita a ciegas con Sara, el personaje que interpreta Keaton, que irónicamente, es ciega.

Un rígido planeador de bodas encontrará el amor en una mujer desestructurada que es no vidente

La química entre ellos no tardará en surgir y ambos se comenzarán a enamorar aunque no tienen casi nada en común. Pero el amor no entiende de barreras y la historia entre ambos se empieza a escribir. El amor en lo que sería lo más cercano a la tercera edad y la imposibilidad de Sara de poder ver, son las piezas claves de este vínculo de amor.

Te puede interesar: 5 títulos para no perderse en Netflix este fin de semana

Pero la película también se hace cargo de otras historias románticas y lazos afectivos, como la de Jessie (Grace), una especie de sucesora de Phillips en el negocio de las bodas y Mack (Boneta) un músico que toca en lugares independientes. La química acá no es tan eficaz como la que transmiten los personajes mayores pero ambos cumplen con su rol.

Diego Boneta y Maggie Grace, los protagonistas de otra de las historias de amor

Y tal vez el relato de amor más entretenido y romántico sea el del Capitán Richie (Bachelor) un hombre que es guía turístico en un autobus que recorre las calles de Boston para contarle a los turistas qué es lo que están viendo. Un día cualquiera se sube al bus turístico una muchacha que le roba el corazón pero que la pierde de vista y sólo logra llamarla “Cenicienta”. En un campaña por encontrar a esta mujer que entiende que es el amor de su vida, la película mostrará las situaciones más disparatadas para que Richie encuentre a esta muchacha.

Te puede interesar: La primera película de Hulk con Lou Ferrigno llega a Netflix como “El hombre increíble”

Completan el elenco de esta comedia romántica Todd Stashwick, Jesse McCartney, Chandra West, Richard Kline, entre otros. El guion estuvo a cargo de los también actores Eileen Conn (Mad About you) y su marido Larry Miller (Pretty Woman) con la colaboración del director del film Dennis Dugan. Encuentras Amor, Bodas y otros desastres en el catálogo de Netflix.

Seguir leyendo: