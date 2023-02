“Los extraños”: la nueva película de terror que ya está en lo más alto de Netflix

La vida perfecta de una mujer de clase media alta se descontrola cuando dos misteriosos personajes llegan a su ciudad.

El nuevo thriller de Netflix titulado Los extraños ha llegado al catálogo del servicio para mantener a la audiencia atrapado hasta su inesperado final. En pocas horas, la nueva película, escrita y dirigida por Nathaniel Martello-White se ha logrado mantener en lo más visto y la expectativa que comienza a generar en redes sociales, apuntalan a que esta producción podría convertirse en el nuevo éxito de la plataforma streaming como en su momento fue La maldición de Hill House solo por mencionar alguna.

La prensa especializada ha señalado que uno de los aspectos positivos de este trabajo es que examina a las clases, el privilegio y lo que puede suceder cuando los planes de vida cuidadosamente elaborados y aparentemente perfectos se ven repentinamente impuestos por fuerzas externas que posiblemente podrían tener malas intenciones.

La película estrenó el pasado 22 de febrero. (Netflix)

Los adelantos antes mostrados de esta película resumen a la perfección la inquietante sensación que a veces puede acompañar lo que algunos considerarían una vida suburbana perfecta. La historia comienza con la protagonista Neve, luciendo perfectamente feliz y contenta con su vida. Vive en un suburbio tranquilo en una hermosa casa con su familia y enseña en una escuela privada cercana.

Esa fachada aparentemente perfecta se va desmoronando cuando comienza a ver a un hombre y una mujer desconocidos observándola. No solo los ve, sino que también comienzan a aparecer en lugares aleatorios e inesperados durante su vida cotidiana. A medida que esto sigue sucediendo, Neve comienza a sentir que se está volviendo loca. Ella trata de señalar a este hombre y mujer a amigos y familiares cuando los ve, pero ninguno de sus cercanos los ven.

Ashley Madekwe protagoniza este film (Netflix)

A medida que los avistamientos del hombre y la mujer aumentan en frecuencia, el estado mental de Neve comienza a declinar a un ritmo acelerado. Insegura de quiénes son, de dónde vienen o qué es lo que quieren, la mujer lucha por mantener el control de la vida que tan cuidadosa y que tan meticulosamente construyó para sí misma.

La protagonista de esta nueva película es Ashley Madekwe. Los fanáticos de Netflix pueden reconocerla por su papel como la detective Eudora Patch en la primera temporada de The Umbrella Academy, pero antes de eso, tuvo papeles de larga data en los programas de televisión Revenge y Salem . Junto a ella está Justin Salinger, cuyos papeles anteriores incluyen Prime Video Hanna y la película Everest de 2015 .

Nathaniel Martello-White dirige esta producción. (Netflix)

Algunos otros miembros del reparto que vale la pena mencionar son Michael Warburton (All About Eve), Caroline Martin (Happy-Go-Lucky), Bukky Bakray (Rocks), Jordan Myrie (Bailando en la oscuridad), Samuel Small (Game of Thrones), y María Almeida (Vestido Rojo Bonito). El escritor y director de la película es Nathaniel Martello-White. Si bien ha tenido papeles menores en algunas series de televisión y recibió una nominación y un premio por el corto que escribió y dirigió Cla’am.

Junto a él como productores de The Strays están Valentina Brazzini ( 45 Years ), Tristan Goligher (Weekend ) y Rob Watson ( The Power ). Con la lista colectiva de nominaciones y premios de este equipo de directores y productores, el potencial de popularidad de esta película es fenomenal.

La película examina la desigualdad y a las clases sociales. (Netflix)

Puedes ver Los extraños a través de la plataforma de Netflix.

