“Assassin”, la última película de Bruce Willis: cuándo se estrena y de qué trata

"Assassin" es la última película que filmó Bruce Willis, actor que recientemente fue diagnosticado de demencia. (Saban Films)

El pasado 16 de febrero, la familia de Bruce Willis confirmó que el actor fue diagnosticado con demencia frontotemporal y uno de sus principales síntomas son “los desafíos con la comunicación”, según se lee en el comunicado compartido por Demi Moore y sus hijas. La estrella de Hollywood se había retirado de la actuación en 2022, pero el último trabajo de su filmografía apenas se lanzará este año bajo el título de Assassin.

Descrito como un thriller, el film dirigido por Jesse Atlas y escrito por Aaron Wolfe se centra en una operación militar súper secreta liderada por Valmora (Willis). Se trata de una invención de una tecnología futurista: un microchip permite que la mente de un agente habite el cuerpo de otra persona. Esta táctica facilitaría las misiones encubiertas y mortales. Sin embargo, cuando Sebastian (Mustafa Shakir) muere durante una misión, su esposa, Alexa (Nomzamo Mbatha), tomará su lugar y hará todo lo posible para que el responsable enfrente la justicia.

La estrella estadounidense da vida a Valmora, el líder de una controversial y secreta operación militar. (Saban Films)

El elenco también lo componen Dominic Purcell como Adrian, Andy Allo como Mali, Hannah Quinlivan como una agente especial, Fernanda Andrade como Olivia, Barry Jay Minoff como Marko y Eugenia Kuzmina como la entrenadora. La película se basa en el cortometraje Let Them Die Like Lovers, de Atlas y Wolfe; y su rodaje se llevó a cabo a mediados de 2021 en Alabama, Estados Unidos.

Cuándo se verá la última película de Bruce Willis

Assassin será el último largometraje de Bruce Willis tras anunciar su retiro definitivo de Hollywood. Se lanzará en cines de EE.UU. el próximo 31 de marzo, la producción es distribuida en Norteamérica por Saban Films (compañía que adquirió los derechos de distribución en 2021). Originalmente, se iba a estrenar con el título de Die Like Lovers en septiembre de año pasado, pero terminaron modificándose tanto el nombre como su fecha de lanzamiento.

Será el rol que ponga fin a la filmografía de Willis. (Saban Films)

Por ahora, no está confirmado si se podrá ver en cines de América Latina o en alguna plataforma de streaming. Se espera que esta información sea anunciada en las próximas semanas.

La exitosa carrera del actor de Hollywood

Willis saltó a la fama mundial por Duro de matar en 1988 y, a partir de esa década, se dio a conocer como una estrella del género de acción. Le siguieron otros grandes éxitos cinematográficos como Tiempos violentos (1994), 12 monos (1995), Armageddon (1998), El sexto sentido (1999), El protegido (2000), Sin City (2005), Looper (2012), entre otros más. En su faceta para la televisión, protagonizó junto a Cybill Shepherd la comedia dramática Luz de luna.

Póster oficial del estreno de "Assassin" en marzo de 2023. (Saban Films)

Esta icónica carrera llegará a su fin con Assassin, la última película de Bruce Willis que llegará este año.

