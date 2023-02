“You”: datos curiosos detrás de la cuarta temporada que ya estrenó en Netflix

Joe Goldberg se va a Europa para escapar de su pasado y adoptar una nueva identidad y, por supuesto, buscar el amor verdadero. Pero pronto se encuentra en el nuevo y extraño papel de detective reacio cuando descubre que puede que no sea el único asesino en Londres.

You es una de las series más populares dentro del servicio de Netflix durante los últimos años, con Penn Badgley como actor protagónico y desarrollada por Sera Gamble y Greg Berlanti (Furia de titanes 2 y Linterna verde). Se basa en el bestseller homónimo de Caroline Kepnes y, en 2018 el gigante del streaming subió a su catálogo la historia de un brillante librero llamado Joe Goldberg, amado y admirado por unos, también odiado por otros. Infobae te cuenta recientes datos detrás de la cuarta entrega.

La trama de You (T4) se desarrolla luego de que Joe asesina a su esposa y finge su muerte. La nueva entrega se ambienta en Londres, Reino Unido, donde este tiene una vida completamente diferente y en la que se desempeña como profesor universitario. Según su sinopsis, la cuarta temporada girará en torno a una ola de crímenes que afecta su círculo más cercano, el cual se compone de personas poderosas y adineradas. Eso lo lleva a seguir sus instintos como psicópata para descubrir los secretos que oculta esta élite británica, y en el camino, tendrá que evitar enamorarse (aunque no la tendrá fácil).

Joe Goldberg vuelve para meterse en más crímenes en "You", cuarta temporada. (Netflix)

Por qué Penn Badgley no quiso filmar más escenas sexuales

Fue en un reciente pódcast donde el actor de 36 años reveló que le solicitó a la creadora de la serie que, en lo posible no hubiera más escenas sexuales. “Le pregunté a Sera Gamble si podía no hacer más escenas de intimidad”, expresó Badgley en Podcrushed.

Luego continuó manifestó: “Esta es una decisión que tomé antes de tomar el programa, que nunca he mencionado. Una de las cosas principales fue, ¿quiero volver a ponerme en una carrera en la que siempre estoy interpretando el papel principal romántico? Además, la fidelidad en cada relación, incluido mi matrimonio, es importante para mí”, añadió el protagonista de You, añadiendo que ha llegado a un punto en que no quiere seguir haciendo eso.

Una nueva mujer desequilibra la vida del protagonista en "You", temporada 4. (Netflix)

La razón de que Jenna Ortega no volviera a la cuarta temporada

Al parecer, la razón principal por la que la joven actriz no pudo regresar como Ellie Alves (amiga de Joe) a You es porque está comprometida con otro éxito de Netflix que tendrá segunda temporada. Sí, hacemos referencia a Merlina. La propia Sera Gamble lo reveló anteriormente expresando que la querían de vuelta, pero lastimosamente ya estaba inmersa en otros proyectos. Sin embargo, algunos quizás la esperan en posteriores entregas. De acuerdo a ello, la showrunner declaró en una entrevista con Squire lo siguiente. “Tenemos ideas para Ellie, si su agenda le permite visitarnos de nuevo”.

Ortega se integró al elenco en la temporada 2 como una chica brillante y madura de 15 años que vive en el edificio de apartamentos de Joe, en Los Ángeles. Su padre murió y ella tenía una relación problemática con su madre, así que se trasladó a la ciudad para vivir con su hermana mayor Delilah. Se caracteriza por ser una adolescente apasionada por el cine, con metas a dedicarse a ello. Goldberg le ayudó a irse lejos y comenzar una nueva vida. Desde entonces no se sabe de su paradero.

Nuevas caras componen por completo el nuevo elenco de "You", temporada 4. (Netflix)

La temporada 4 de You se encuentra disponible con su primera parte (5 episodios) desde el 9 de febrero. Para la anhelada segunda se espera un enfrentamiento entre Joe y el otro asesino en serie que lo acosaba. ¿Quién sobrevivirá? ¿Los secretos de Goldberg serán expuestos? Espérala el 9 de marzo con los capítulos restantes.

