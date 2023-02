Penn Badgley a solas con Infobae por el estreno de la cuarta temporada de “You” en Netflix

Después del intrigante final de la tercera temporada de “You”, el actor vuelve a ponerse nuevamente en la piel del misterioso Joe Goldberg, ahora desde Londres.

Después del intrigante final de la tercera temporada de You, el actor de 36 años vuelve a ponerse en la piel del misterioso Joe Goldberg. Ahora, ambientada en Londres, la cuarta entrega promete convertirse en un misterioso thriller al mejor estilo Agatha Christie. Esta vez Joe se hará pasar por el docente Jonathan Moore, cuidando su corazón roto y ocupándose por completo de sus propios ‘asuntos’. Sin embargo, sin esperarlo jamás, resulta que una persona más misteriosa que él mismo amenaza con descubrir todos sus secretos. Ya dicen por ahí que se necesita de un asesino para atrapar a otro. ¿Finalmente será descubierto Joe?

Sobre el boom televisivo que ha originado esta serie desde sus inicios, para la cuarta entrega que aterriza este 9 de febrero con su primera parte, Infobae obtuvo un lugar especial con el gran Penn Badgley, quien se abrió al mundo sobre lo que piensa de su singular personaje, además de lo que desea para él, entre otros imperdibles detalles.

Penn Badgley es el amado y odiado Joe Goldberg en "You". (Netflix)

Para iniciar, Badgley comentó sobre lo que siente que muchos estén locos con el estreno de You (T4), el cual casi todos los suscriptores de Netflix están esperando con ansias. “Estoy un poco preocupado. ¿Está todo bien allí”, dijo bromeando entre risas. Luego manifestó que está sorprendido y más que emocionado de ver la respuesta del público, ya que ha pasado un tiempo considerable desde la temporada anterior.

Como se sabe, Joe Goldberg es un personaje con una personalidad algo oscura, solitario, indescifrable, obsesivo y aunque con cara de ángel, muy peligroso. Definitivamente no es un hombre común, además que ha logrado generar amor y odio entre sus fans. Al respecto, su protagonista se refirió acerca de cómo se siente sobre eso, dando a conocer también qué rescata y qué reprueba de él. “De Joe me gusta el espíritu de la investigación, que siempre quiere llegar al fondo de las cosas”, fue lo primero que resaltó Badgley.

La cuarta temporada de "You" en su primera parte estrena el 9 de febrero y la segunda el 9 de marzo de este 2023. (Netflix)

“Tiene una visión penetrante, me gusta eso. Él quiere aprender, entender y saber las cosas, y eso me parece algo hermoso. Pero eso mismo lo lleva a un final inquietante, así que también lo que más odio. Quiere saber tanto de algo, quiere contenerlo, manipularlo y en última instancia destruirlo, lo cual es incluso bastante intenso”, añadió el protagonista de You.

Solo quedan unas cuantas horas para que el mundo disfrute de la esperadísima primera parte de la nueva trama. Sin embargo, es tanta la expectativa para algunos fans que Badgley adelantó algunos detalles: “La serie realmente sigue creciendo, cambiando y obtiene un formato diferente del que veníamos haciendo. La primera parte es como un misterio de asesinato y eso es un mundo divertido en el que poner a Joe. Pues se ha llevado a sus límites con ese formato, y luego se sale de control para la segunda parte”, declaró.

Penn Badgley en entrevista con Infobae sobre "You" y el estreno de la cuarta temporada.

Al final se le preguntó al intérprete de Goldberg que si de él dependiera, qué final le daría a su personaje, a lo que respondió: “Aún no sé porque creo que la muerte es demasiado simple y la prisión... demasiado... No sé. Quiero que sea llevado ante la justicia. Quiero que la serie llegue a una real, elegante y satisfactoria conclusión”, aseveró, agregando que en realidad no está muy preocupado por Joe.

La cuarta temporada de You estrena su primera parte el 9 de febrero y la segunda el 9 de marzo, en Netflix. Ambas se componen de 5 capítulos.

