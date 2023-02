La película que critica el elitismo a través de un exquisito viaje gastronómico y que cuenta con Anya Taylor-Joy

Margot y Tyler, una pareja joven, viajan a una isla remota y lujosa para comer en un restaurante exclusivo donde un chef misterioso les prepara un menú costoso y opulento. (Searchlight Pictures)

En los últimos años, se observa una tendencia creciente en el cine que satiriza las élites de poder y el sistema de clases sociales, incluso la ganadora del Oscar, Parásitos, mantuvo esta discusión como argumento central. El menú (The Menu) es una comedia negra dirigida por Mark Mylod que reincide en esta necesidad latente de caricaturizar a las clases altas y demostrar que, pese a todos los seres humanos ser iguales, no siempre valemos lo mismo.

El comienzo del film introduce a Margot (Anya Taylor-Joy) y Tyler (Nicholas Hoult), una pareja aparentemente feliz que está a punto de embarcarse a una cena sinigual en una isla privada. Además de ellos dos, otros comensales son un actor de cine, una influencer, un matrimonio de millonarios, tres empresarios jóvenes y una crítica gastronómica junto al editor de la revista para la que trabaja.

La película se estrenó en enero de este año en la plataforma Star+. (Searchlight Pictures)

La primera impresión que deja el personaje de Taylor-Joy es que hay mucho de ella que no se conoce y se descubrirá conforme pasen los minutos del film. Por otro lado, su novio es un entusiasta por la gastronomía que estuvo esperando por meses llegar a conocer la cocina del célebre chef Julian Slowik (Ralph Fiennes). Cuando este hombre se presenta ante su “audiencia”, deja claro que él pondrá las reglas desde el primer momento y nadie debe “comer”. Es decir, deben apreciar su comida y no embutírsela sin sentido alguno.

La historia se divide en una serie de platos –todas creaciones del chef Slowik– y su intensidad (y excentricidad de cada preparación) va creciendo a lo largo de la velada. Al ser la única no invitada dentro de la lista, Margot no solamente es la que sobra dentro de esta comunión para personas millonarias, sino también la primera en darse cuenta que algo anda mal. Más adelante, se le hace una pregunta clave: ¿de qué lado está ella?

"El menú" está dirigida por Mark Mylod, y escrita por Seth Reiss y Will Tracy. (Searchlight Pictures)

El menú contiene una dura crítica, incluso quizá demasiado evidente, hacia el elitismo que rodea el mundo gastronómico. Slowik es apasionado por su forma de arte al dirigir una cocina de forma casi orquestal, pero desprecia por completo a quienes asisten a probar sus platillos y que solo están allí porque su dinero u oportunidades se los permiten. Para él, no existe un interés genuino.

Es por ello que se siente intrigado desde el inicio por Margot y le pide que le diga quién realmente es ella. Está claro que no pertenece a una élite ni tampoco es una prometida a punto de obtener el poder del dinero de su marido, sino una simple chica que llegó a este escenario por puro azar. Al no cumplir con esta pose de persona adinerada, ella no se siente asombrada por la comida del chef y tampoco tiene un gran interés en probarla.

El elenco principal está conformado por Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Ralph Fiennes y más estrellas. (Searchlight Pictures)

El guion escrito por Seth Reiss y Will Tracy no solo retrata de forma caricaturesca a los comensales de restaurantes lujosos y exclusivos, sino también a una clase baja con un enorme desconocimiento de la gastronomía por su propio entorno. Por tal razón, el final es magistral en todo sentido, porque la secuencia resulta apetitosa sin tratarse de un platillo carísimo y demuestra la conexión entre una persona que intentó pertenecer a un mundo que no era el suyo y a otra que no le importa ni un poco codearse con gente rica más allá de sacar un provecho.

El menú, protagonizada por Anya Taylor-Joy y Ralph Fiennes, está disponible para ver en el catálogo de Star+.

