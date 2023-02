“Grease: Rise of the Pink Ladies”: mira el tráiler de la precuela del clásico musical

Sigue a cuatro marginadas hartas que se atreven a divertirse en sus propios términos, provocando un pánico moral que cambiará a Rydell High para siempre. (Paramount Plus)

Es el año 1954, una década en la que las mujeres aún tienen muchos derechos por conquistar y son sometidas a una crianza y educación machista. En este contexto transcurre Grease: Rise of the Pink Ladies, la serie precuela de la película setentera que protagonizaron John Travolta y Olivia Newton-John. Paramount+ advierte su próximo estreno con un colorido tráiler que muestra un vistazo de las coreografías y canciones originales.

Vaselina (Grease) es un musical de teatro que nació en homenaje a una subcultura de la clase trabajadora de la década de los 50 en EE.UU. Escrita y compuesta a nivel musical por Jim Jacobs y Warren Casey, la historia se enfoca en estudiantes de la secundaria que enfrentan la presión familiar, el amor juvenil y el entorno político de ese entonces. La obra debutó en 1971 en Chicago, y siete años más tarde, se estrenó la famosa adaptación cinematográfica.

Así lucen las protagonistas de "Grease: Rise of the Pink Ladies", la precuela del clásico del cine. (Paramount+)

A diferencia del film, la nueva serie que llegará al streaming se centra únicamente en protagonistas mujeres: “En 1954, cuatro años antes del Grease original, antes de que el rock ‘n’ roll gobernara y antes de que los T-Birds fueran los mejores de la escuela. Sigue a cuatro marginadas hartas que se atreven a divertirse en sus propios términos, provocando un pánico moral que cambiará a Rydell High para siempre”, así se describe en la sinopsis oficial.

El elenco de Grease: Rise of the Pink Ladies está integrado por Marisa Davila como Jane, Cheyenne Isabel Wells como Olivia, Ari Notartomaso como Cynthia, Tricia Fukuhara como Nancy, Shanel Bailey como Hazel, Madison Thompson como Susan, Johnathan Nieves como Richie, Jason Schmidt como Buddy, Maxwell Whittington-Cooper como Wally y Jackie Hoffman como la asistente de dirección McGee.

Jackie Hoffman, Marisa Davila, Cheyenne Isabel Wells, Ari Notartomaso, Tricia Fukuhara, Shanel Bailey, Madison Thompson y más estrellas componen el elenco. (Paramount+)

“Grease”, dos películas y una próxima precuela

La franquicia del musical tuvo dos lanzamientos en la pantalla grande: el primero y más conocido con Travolta y Newton-John en 1978; y el segundo con Michelle Pfeiffer en 1982. Solo la entrega inicial tuvo un enorme éxito (recaudó 394 millones de dólares en taquilla global) y se convirtió en un inolvidable clásico del cine por sus personajes, la brillante coreografía y los temas pegadizos.

La precuela se ambientará antes de estas dos películas y promete expandir la historia que se presentó en el cine, ya que tomará como punto de partida el origen de unos personajes que acompañaron a Danny y Sandy en su aventura romántica. Se trata de las Pink Ladies (las damas rosas), un grupo femenino del instituto Rydell que se caracteriza por ir contra las reglas establecidas y, en principio, no admite a la protagonista en su formación.

Póster oficial de "Grease: Rise of the Pink Ladies". (Paramount+)

Grease: Rise of the Pink Ladies, la serie creada por Annabel Oakes, se lanzará el 7 de abril en Paramount+ para Estados Unidos. Por ahora, no está confirmada la fecha de estreno en América Latina.

