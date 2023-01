“Your Honor” muestra el primer adelanto y fecha de estreno de su segunda temporada

Un juez confronta sus condenas cuando su hijo se ve involucrado en un atropellamiento del que escapa y que involucra a una familia del crimen organizado. Al enfrentarse a decisiones complicadas, descubre hasta dónde llegaría un padre para salvar la vida de su hijo. (Paramount Plus)

Originalmente se tenía pensado que la serie Your Honor durara una temporada, pero debido al éxito que la producción tuvo se decidió darle continuidad a la historia. Ahora, a tres años de haberse lanzado la primera entrega, este programa regresa con una segunda y última parte, misma que estrenará el próximo 3 de febrero a través de la señal de Paramount+. El show recién lanzó un nuevo tráiler en donde se puede ver hacia donde se dirigirá este drama en su próximos episodios.

“Yellowjackets”: mira el teaser de la temporada 2 que contará con Elijah Wood y Christina Ricci La serie original de Paramount+ fue un rotundo éxito con su debut en 2021 y, próximamente, regresará con nuevos episodios VER NOTA

Protagonizada por Bryan Cranston y creada por Peter Moffat, la serie sigue a un padre que arriesga su vida y todo por lo que ha trabajado a lo largo de los años para proteger a su hijo. Michael Desiato (Cranston) es un juez y padre soltero que vive con su hijo en Nueva Orleans. A pesar de que la corrupción se ha infiltrado en el poder judicial, el protagonista es respetado por defender siempre las leyes y luchar contra la injusticia. Sin embargo, eso cambia cuando su hijo se ve envuelto en un crimen. Ahí intentará hacer todo para protegerlo, aún si eso significa romper la ley que tanto defiende. Your Honor plantea la idea de qué está dispuesto a hacer un padre por defender a su familia.

En el nuevo avance se ve al personaje de Bryan Cranston con una imagen totalmente distiinta a la que mostró en la primera entrega. (Paramount+)

En el nuevo tráiler dado a conocer por la plataforma de streaming se puede ver a Bryan Cranston (Breaking Bad), volviendo como su personaje de Desiato, a quien se le ofrece la oportunidad de pagar por sus pecados enfrentándose a Jimmy Baxter (Michael Stuhlbarg), jefe de una familia de mafiosos en su comunidad de Nueva Orleans. En las imágenes, el juez luce desaliñado, con el cabello crecido y una barba poblada mientras está sentado en un pasillo. El adelantó se enfoca en los conflictos que suceden en la ciudad y también en la lucha interna que el protagonista debe enfrentar para aceptar su oportunidad de redención.

La serie con el protagonista de “24″, Kiefer Sutherland, ya tiene fecha de estreno en Paramount+ La nueva serie de espionaje protagonizada por el británico Kiefer Sutherland estrenará el 27 de marzo VER NOTA

El adelanto promete nuevos capítulos llenos de acción, con amenazas, órdenes para asesinar y con persecuciones violentas de autos incluidas. Mientras que la primera temporada retrató a Desiato como un juez no tan honorable que trató de encubrir el crimen de su hijo, que cometió asesinato imprudencial, esta segunda parte parece inclinarse hacia el arrepentimiento del protagonista, quien intenta y no logra expiar sus pecados. Your Honor está basada en la serie israelí Kvodo creada por Shlomo Mashiach y Ron Ninio.

Rosie Perez se une a la segunda temporada. (Paramount+)

El clip además muestra que en esta ocasión, la trama dará un giro dramático e incluso la imagen desalineada que presenta el protagonista, da una muestra de ello. La historia para la siguiente entrega continuará después de un terrible accidente que deja a desconsolado Michael Desiato, quien aparentemente se ha quedado sin esperanzas. Mientras esto sucede, Jimmy Baxter parece estar dispuesto a expandir su imperio criminal, mientras que su esposa Gina trata de canalizar la ira que siente por el asesinato de su hijo.

“That ‘90s Show”, “Billy the Kid” y “De brutas, nada” entre los estrenos del 16 al 22 de enero Las plataformas de entretenimiento ofrecen nuevos títulos durante la semana, algunos estuvieron en las salas de cine como “Godzilla Vs Kong” y otros son lanzamientos exclusivos en streaming como “Meet Cute” VER NOTA

En el tráiler, también se ve a los actores que regresan, entre los que se incluyen Hope Davis (American Crime), quien interpreta a la esposa de Jimmy Baxter, Gina, e Isiah Whitlock Jr. como Charlie, un político local y el mejor amigo de Desiato. El avance también dejó ver a nuevos personajes como Rosie Perez (The Flight Attendant), quien será la actriz invitada dando vida a Olivia Delgado, la nueva Fiscal Federal. En el video, se ve a Delgado obligando a sus allegados a ayudarla a acabar con la familia Baxter.

El 3 de febrero estrenara la segunda temporada. (Paramount+)

También figuran como parte del elenco de esta próxima entrega Margo Martindale como la senadora Elizabeth Guthrie, quien es la madre de la difunta esposa de Desiato. Amy Landecker (Transparente) regresa como la detective Nancy Costello. Los miembros anteriores del reparto Lilli Kays como Fia Baxter, Jimi Stanton como Carlo, Keith Machekanyanga como Little Mo, Andrene Ward-Hammond como Big Mo y Benjamin Flores Jr como Eugene Jones regresan para la última temporada del drama criminal. Joey Hartstone (The Good Fight) es el showrunner y productor ejecutivo de esta parte final que estará compuesta por 10 episodios.

Antes de que estrene la segunda temporada, puedes ver la primera entrega de Your Honor a través de Paramount+.

Seguir leyendo: