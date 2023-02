Taylor Schilling y Colin O’brien a solas con Infobae por la llegada de la desgarradora serie “Dear Edward”

Entrevista a Taylor Schilling y Colin O'brien por el estreno de la primera temporada de "Dear Edward" en Apple TV .

Dear Edward (Querido Edward) es la anhelada serie dramática que llega al streaming el 3 de febrero con el protagonico de Taylor Schilling como Lacey (Orange is the New Black), Colin O’brien como Edward (El teléfono del señor Harrigan) y Connie Britton como Dee Dee (The White Lotus). Es una producción catalogada como magistral, por la que muchos están contando las horas para verla en Apple TV+, mientras los que ya tuvieron la oportunidad de apreciarla la están aplaudiendo.

Escrita y producida por Jason Katims, la historia se basa en la novela homónima más vendida de Ann Napolitano. Cuenta la travesía de Edward Adler, un niño de 12 años que sobrevivió un accidente aéreo que mató a todos los pasajeros, entre los que estaba su familia. En este doloroso e inspirador panorama, él y más personas afectadas crearán nuevos vínculos entre amistades, romances y comunidades. Infobae habló con dos de los intérpretes principales de esta ficción que promete tocar el corazón de los televidentes. Entérate un poco de lo que piensan O’brien y Schilling de su tiempo en el proyecto.

Taylor Schilling interpreta a Lacey y Colin O’brien a Edward Adler. (Apple TV+)

En este drama que sigue al joven Edward Adler y toda la siniestra experiencia por la que tuvo que pasar, podrá verse que luego de ello, él y otras personas en el mundo también afectadas por la tragedia, intentan encontrarle algún sentido a la vida. Qué significó para los protagonistas haber hecho parte de este ambicioso proyecto y cómo lo describen, recalcando su enfoque en la supervivencia y la resiliencia. La ganadora del premio SAG, Schilling, dijo: “‘Reinventar’ es una gran palabra para describir Dear Edward”.

Por otra parte, Collin mencionó que se siente bendecido por meterse en el rol del joven de 12 años, expresando: “Interpretar a un personaje tan complicado y que pasa por mucho me hace sentir afortunado”.

Póster oficial de "Dear Edward" con fecha oficial de estreno. (Apple TV+)

En la industria del cine y la televisión muchos tienden a creer que el trabajo entre actores con diferencias generacionales marcadas podría no ser fácil, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia de los adultos frente a los intérpretes que apenas comienzan el camino de la actuación. Pero al parecer no es nada así y la rubia de 38 años lo confirma. “Collin es realmente como cualquier compañero de escena increíble que he tenido y aporta mucha presencia y rigor al pasado. Él estaba realmente ayudándome manteniéndose muy claro sobre la historia”, aseveró Tylor.

Por último, con relación a toda la emotividad que está despertando Deard Edward incluso antes de su estreno, O’brien, quien apenas se está adentrando en el universo de la fama y todo lo que ella acarrea, desveló que se le hace un poco abrumador todo, “pero estoy muy contento y tengo mucha suerte de haber sido parte de este proyecto”, manifestó.

Serie dramática desarrollada por Jason Katims, basada en la novela del mismo nombre de Ann Napolitano.

El viernes 3 de febrero el mundo presenciará el debut de Dear Edward con los primeros tres episodios de su primera temporada (compuesta por 10 en total), seguida de un nuevo capítulo semanal todos los viernes hasta el 24 de marzo.

