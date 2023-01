“Dear Edward”, “Pamela Anderson: una historia de amor” y “1923”, entre los estrenos del 30 enero al 5 de febrero

Pamela Anderson definió una década. Ahora se definirá a sí misma. (Netflix)

El primer mes del año esta a punto de terminar y con ello los motores para lo que será febrero, apenas comienzan a calentarse. Eso no significa que esta semana grandes títulos lleguén a los catálogos de los servicios de entretenimiento. Durante los próximos días se podrá disfrutar desde el reciente documental de Pamela Anderson, hasta el nuevo drama de época 1923, protagonizado por Harrison Ford y Helen Mirren.

Además también estará disponible Dear Edward, el más reciente trabajo a cargo de Taylor Schilling (Orange is the New Black). A continuación, repasa el contenido que se lanzará esta semana en Netflix, Prime Video, Star+, Paramount+, Disney+ y HBO Max.

Serie basada en el popular show español "Élite". (Netflix)

La prisionera del profeta (30 de enero)

Esta producción presenta el traumático viaje de abuso físico y mental de Briell Decker, la esposa número 65 Warren Jeffs, exlíder de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. (FLDS, en inglés).

Briell creció en la comunidad polígama de la Iglesia Mormona FLDS, una de las denominaciones y organizaciones mormonas fundamentalistas más grandes de los Estados Unidos. A los 18 años, se vio obligada a mudarse de la comunidad de Short Creek, establecida en un pequeño pueblo ganadero en Arizona, para casarse con el pedófilo infame Warren Jeffs. Se estrena en HBO Max.

Docuserie sobre los abusos en la iglesia mormona. (HBO Max)

Pamela Anderson: una historia de amor (31 de enero)

El documental es dirigido por Ryan White y es producida por Brandon Thomas Lee, el hijo mayor de Pamela y Tommy Lee. El material se basa principalmente en la recopilación de memorias de Anderson, donde se incluye un crudo relato sobre abuso sexual y sorprendentes revelaciones sobre el entorno de la artista (por ejemplo, un encuentro incómodo con Tim Allen que hoy podría categorizarse como un acto de acoso sexual).

La película documental es uno de los proyectos más esperados este año, porque contará la vida de Pamela desde su propia perspectiva en base a sus memorias que publicará bajo la editorial HarperCollins. Se estrena en Netflix.

Documental basado en la vida y obra de la actriz. (Netflix)

Detective Conan: Hanzawa, el culpable (1 de febrero)

Es una serie de anime basada en el manga spin-off de Detective Conan escrito e ilustrado por Mayuko Kanba bajo la supervision de Gosho Aoyama. En esta secuela un oscuro sospechoso se muda a Beika, una ciudad plagada de crímenes, para llevar a cabo su venganza. Se estrena en Netflix.

Serie de animación japonesa dirigida por Akitaro Daichi. (Netflix)

Freeridge (2 de febrero)

Es una comedia sobre la mayoría de edad que sigue a las hermanas y rivales Gloria e Inés y sus amigas Demi y Cameron, quienes han desatado una maldición que trae una oscura desgracia a sus vidas. Esta producción se desprende del programa On My Block. La serie es protagonizada por Keyla Monterroso, Bryana Salaz, Tenzing Norgay Trainor y Ciara Riley Wilson. Se estrena en Netflix.

Serie que se desprende del show "On my block". (Netflix)

Make My Day (2 de febrero)

El planeta nevado y cubierto de hielo Coldfoot es el hogar de un mineral rico en energía llamado “Sig”. A primera vista, el planeta parece ser una utopía libre de delincuencia, pero en realidad los prisioneros son utilizados para trabajar en las minas y extraer Sig. Jim, un joven guardia de la prisión, se apresura al lugar de un repentino accidente para encontrar a una misteriosa criatura que ataca a los humanos. Se estrena en Netflix.

Serie de anime protagonizada por Masaomi Yamahashi, Ayahi Takagaki y Kazuhiro Yamaji. (Netflix)

Dear Edward (3 de febrero)

Escrita y producida por Jason Katims, el drama cuenta con la participación de Connie Britton (The White Lotus) y Taylor Schilling (Orange is the New Black) en los roles protagónicos. La historia se basa en la novela homónima de Ann Napolitano y cuenta la travesía de Edward Adler, un niño de 12 años que sobrevivió un accidente aéreo que mató a todos los pasajeros, entre los que estaba su familia.

En este panorama desgarrador e inspirador, él y más personas afectadas harán nuevos vínculos entre amistades, romances y comunidades. Debutará con los primeros tres episodios de su primera temporada, seguida de un nuevo episodio semanal. Se estrena en Apple TV+.

La serie es protagonizada por Taylor Schilling. (Apple TV+)

Class (3 de febrero)

Cada vez la popularidad de la serie Élite es mayor, temporada tras temporada. Esto ha hecho que se la plataforma de streaming realice Class, la nueva versión de la India basado en el popular show español. Al igual que el show en el que se basa, la historia comienza con un asesinato devastador.

Con cada personaje teniendo un motivo de por qué querrían que este individuo se fuera, cada acción y reacción de cualquier persona es motivo de sospecha. Pero ningún estudiante de secundaria es más sospechoso que el nuevo grupo de estudiantes que voltearán la historia de todas las maneras posibles. Se estrena en Netflix.

Serie basada en el popular show español "Élite". (Netflix)

Lilo, Lilo, cocodrilo (3 febrero)

Basada en los libros escritos por Bernard Waber, esta película es estelarizada por Javier Bardem, Constance Wu y Shawn Mendes. Es una comedia musical que combina live action y CGI trayendo a este querido personaje a la vida para una nueva audiencia global.

Cuando la familia Primm (Constance Wu, Scoot McNairy, Winslow Fegley) se muda a la ciudad de Nueva York, su hijo Josh lucha por adaptarse a su nueva escuela y nuevos amigos. Todo cambia cuando descubre a Lilo – un cocodrilo que canta (Mendes), quien ama los baños en tina, el caviar y una gran vida musical en el ático de su nueva casa. Se estrena en HBO Max.

El rol principal de la película corre a cargo de Javier Bardem. (HBO Max)

Infiesto (3 de febrero)

Mientras el coronavirus altera sus vidas por completo, dos detectives buscan a los responsables de un rapto que formaría parte de un siniestro patrón. La película española es dirigida por Patxi Amezcua y la protagonizan Isak Férriz, Iria del Río, José Manuel Poga.

Según la sinopsis de Sensacine: “La película comienza el primer día del estado de alarma de 2020, cuando unos inspectores de policía son convocados a una pequeña localidad minera de la montaña asturiana en donde ha aparecido una joven que llevaba meses dada por fallecida. Mientras el mundo parece venirse abajo y las tragedias personales golpean por doquier, los detectives no tardan en percatarse de que el virus podría no ser la única fuerza oscura en el ambiente. Se estrena en Netflix.

La película española es dirigida por Patxi Amezcua. (Netflix)

Manayek - T2 (3 de febrero)

En este drama policial, un veterano investigador de la División de Asuntos Internos a punto de jubilarse se encuentra con un caso de corrupción policial en el que el principal sospechoso es su mejor amigo, un policía condecorado. Esta producción está protagonizada por Shalom Assayag, Amos Tamam, Liraz Chamami, Maya Dagan, Ofer Hayoun, Orna Pitussi y Sasi Samucha. Se estrena en HBO Max.

La serie israelí es creada por Roi Idan. (Netflix)

Stromboli (3 de febrero)

Drama holandés sobre una mujer que va de vacaciones y termina en un retiro de autoayuda tras el fracaso de su matrimonio y una pelea con su hija. Todo esto ocurre en la isla volcánica italiana de Stromboli, donde la protagonista deberá enfrentarse a su doloroso pasado que ha estado tratando de ocultar. Se estrena en Netflix.

Esta producción es dirigida por Michael van Erp. (Netflix)

1923 (5 de febrero)

Para aquellos que pensaron que con Yellowstone terminaba historia de la familia Dutton, en esta serie se conocerá a otra generación de la familia en la nueva serie 1923, con Helen Mirren y Harrison Ford. Este western cuenta con todas las convenciones del género y a su vez, cuenta con el respaldo de la serie que dio origen a todo, Yellowstone(protagonizada por Kevin Costner).

La historia se enfoca en las próximas dos generaciones de la familia Dutton mientras luchan por sobrevivir a la sequía histórica, la anarquía y la prohibición y una epidemia de robo de ganado; todos lucharon bajo la nube de la gran depresión de Montana, que precedió a la nación por casi una década. Se estrena en Paramount+.

La serie se desprende del éxito "Yellowstone". (Paramount+)

