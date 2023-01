6 producciones para conocer la carrera de Michelle Yeoh, la actriz asiática que hace historia en los Oscars 2023

Evelyn Wang (Michelle Yeoh) descubrirá que tiene el poder de viajar a través de múltiples universos, lo que la lleva a una exótica, divertida y reflexiva aventura dentro del asombroso y misterioso multiverso en el que vivimos y no lo sabemos. (Diamond Films)

Aunque la carrera de Michelle Yeoh comenzó hace varias décadas, solo ahora se podría decir que es una de las artistas del momento por su elogiado protagónico en Todo en todas partes el mismo tiempo (Everything Everywhere All at Once). Por este mismo, fue nominada a los Oscars 2023 y estaría muy cerca de llevarse la estatuilla dorada gracias a su rol como Evelyn Wang en el film dirigido por los Daniels.

Es la primera actriz asiática en recibir una nominación por Mejor actriz sin contar a Merle Oberon y Vivien Leigh, quienes nunca se identificaron públicamente como de ascendencia asiática; y a Cher, Salma Hayek, Angelina Jolie y Natalie Portman (mujeres famosas con raíces asiáticas, pero que no pertenecen propiamente a dicha etnia).

Michelle Yeoh fue nominada como Mejor actriz en los Oscar 2023 por "Todo en todas partes al mismo tiempo". (REUTERS/Aude Guerrucci)

Yeoh dio sus primeros pasos como modelo en su país natal Malaya, donde compitió en certámenes de belleza y se coronó como Miss Malasia en 1984. Fue también en los años 80 que inició su trayectoria como estrella de televisión y cine, llamando la atención de productores y directores por su habilidad en las artes marciales y escenas de acción (un talento que aún pone en práctica ante las cámaras). Conoce más de la actriz de 60 años a través de estos títulos en streaming:

El tigre y el dragón

En el año 2000, actuó junto a Chow Yun-Fat, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi y Chang Chen en esta taquillera película de Ang Lee. La historia se sitúa en el contexto de la Dinastía Qing en China, durante el reinado del Emperador Kangxi, y sigue a dos expertos en artes marciales: Li Mu Bai (Yun-Fat) y Yu Shu Lien (Michelle Yeoh). Al año siguiente de su estreno, esta coproducción de China, Estados Unidos, Hong Kong y Taiwán se llevó el Oscar a Mejor película extranjera. Para ver en HBO Max.

"El tigre y el dragón" es una película de 2000 dirigida por Ang Lee. (HBO Max)

El tigre y el dragón 2

Dieciséis años más tarde, la segunda entrega de El tigre y el dragón fue lanzada en Netflix, aunque no obtuvo el mismo reconocimiento que la original. Fue dirigida por Yuen Woo-ping en base a la novela Iron Knight, Silver Vase, escrita por Wang Dulu. A excepción de Yeoh, todo el elenco fue cambiado y contó con las actuaciones principales de Donnie Yen, Harry Shum Jr. y Jason Scott Lee. Se estrenó en 2016 en Netflix.

La segunda parte del exitoso film se estrenó en 2016. (Netflix)

The Witcher: el origen de la sangre

Esta es una de las más recientes producciones en las que participó la actriz, y una en la cual también se desempeñó con un personaje luchador. Se trata de una precuela de The Witcher, la serie con Henry Cavill, que se centra en un grupo de siete marginados del mundo de los elfos que van en búsqueda de un poder muy grande. Es una miniserie de cuatro episodios y se puede disfrutar completa en Netflix.

Michelle Yeoh integró el elenco principal de la miniserie "The Witcher: el origen de la sangre". (Netflix)

Misión Babilonia

“En el futuro cercano, un mercenario entrega a una joven misteriosa desde Europa del Este hacia Nueva York, donde se revela su verdadero propósito: ser explotada por el líder de una religión floreciente”, así se describe este título de Star+ que también protagoniza Vin Diesel, Michelle Yeoh, Mélanie Thierry, Lambert Wilson y Mark Strong.

"Misión Babilonia" es una película de acción y sci-fi. (Star+)

Memorias de una geisha

Basado en la novela homónima, este film que dirigió Rob Marshall y produjo Steven Spielberg causó mucho interés cuando se lanzó en 2005. Una niña llamada Chiyo termina trabajando en una casa para geishas como sirvienta y crece en este lugar hasta convertirse en una mujer mayor. Todos notan que su belleza se impone frente a otras mujeres del distrito de Gion, en Kyoto (Japón); así que, tendrá grandes posibilidades si es entrenada por Mameha (Michelle Yeoh) para cumplir las tareas de una dama de compañía bajo un nuevo nombre: Sayuri (Zhang Ziyi). Disponible en Netflix.

Esta película producida por Steven Spielberg sigue una joven humilde en su camino a convertirse en geisha. (Netflix)

La escuela del bien y del mal

Dos mejores amigas, Agatha (Sofia Wylie) y Sophie (Sophia Anne Caruso), comparten sueños distintos: una quiere ser una princesa de los cuentos de hadas y la otra, una oscura bruja. Ellas son enviadas a la Escuela del Bien y del Mal, pero terminan en los lugares opuestos… Ambas tendrán que encontrar la manera de ser enviadas a donde pertenecen y cumplir las promesas que se hicieron de niñas, aunque su amistad se verá gravemente afectada en el proceso. Actúan también Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Charlize Theron y Kerry Washington. En el catálogo de Netflix.

Sophie y Agatha son dos amigas que se encuentran en lados opuestos de una batalla épica cuando son arrastradas a una escuela encantada. Allí, los aspirantes a héroes y villanos son entrenados para proteger el equilibrio entre el bien y el mal. (Netflix)

