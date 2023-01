“The Last of Us” consigue un récord que ni “Game of Thrones” logró

"The Last of Us" - Tráiler episodio 3 - HBO Max

Es común que cuando una serie muy esperada estrena, sus niveles de audiencia suelen ser elevados, pero en los siguientes episodios esas cifras van mermando. Ese no es el caso de The Last of Us, que incluso aumentó su rating de su segundo capítulo en comparación al primero. Así lo informó HBO, quien da esta noticia luego de que la semana pasada anunció que la serie protagonizada por Pedro Pascal fue su segundo estreno más visto en más de una década.

Fue el sitio Variety quien reveló las cifras que consiguió este proyecto y se basó en una combinación de números oficiales y datos recopilados por Nielsen que apuntan a que el episodio del domingo pasado fue visto por 5.7 millones en sus señales de HBO y HBO Max. Esto marca un aumento del 22%, ya que el capítulo debut registró 4.7 millones de espectadores. Estos números solo incluyen al territorio estadounidense, sin contar al mercado global. Según la compañía, este aumento marca “el mayor crecimiento de audiencia en la segunda semana para una serie dramática original de HBO en la historia de la cadena”.

La producción se basa en el popular videojuego "The Last of Us". (HBO Max)

Previamente a esta noticia, HBO había señalado que la audiencia del domingo por la noche para sus programas generalmente representa entre el 20% y el 40% de la audiencia bruta de un episodio. Es decir que conforme pasan los días, esos número se incrementan por aquellos que no lo vieron el día de estreno. El primer capítulo, por ejemplo, ahora casi ha cuadruplicado su audiencia inicial, registrando más de 18 millones de visitas durante una semana.

The Last of Us fue uno de los programas más esperados del año y los dos primeros episodios del programa han logrado complacer a fanáticos y críticos. Durante los dos primeros capítulos, los creadores del programa Craig Mazin y Neil Druckmann han podido plasmar la atmósfera del juego lanzado en 2013 al programa de acción en vivo de HBO. Además de todos sus aspectos técnicos, la muerte de Tess en la última entrega ha sido de los más comentado estos días.

Nick Offerman, conocido por su participacióm en "Parks and Recreation" se unirá a la serie en el tercer capítulo. (HBO Max)

La popularidad inmediata del show no sorprende, ya que la serie dramática es una adaptación del mega éxito del videojuego del mismo nombre que ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo. La única serie comparable de HBO en la memoria reciente es House of the Dragon, el spin-off de Game of Thrones que debutó en agosto de 2022. Ambas producciones han superado significativamente el lanzamiento de ambas temporadas de Euphoria.

Ambientada 20 años después de la destrucción de la civilización moderna, The Last of Us está protagonizada por Pedro Pascal como Joel, un sobreviviente empedernido que es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey), de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.

La serie registró un aumento en su audicia en el segundo capítulo. (HBO Max)

Este proyecto es una coproducción con Sony Pictures Television. Craig Mazin y Neil Druckmann escriben la serie y actúan como productores ejecutivos junto con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan y Rose Lam. El videojuego original fue desarrollado por Naughty Dog y publicado por Sony Computer Entertainment para las plataformas PlayStation. PlayStation Productions y Naughty Dog producen la serie junto con Word Games y Mighty Mint.

Puedes disfrutar de los dos primeros episodios de The Last of Us, que están disponibles en HBO Max.

